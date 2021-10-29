快訊／台南北門蚵寮海埔新生地傳溺水　男子捕魚命危

▲台南市北門蚵寮海埔新生地，29日深夜據報有男子疑捕魚溺水。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門蚵寮海埔新生地，29日深夜9時54分許據報有男子疑捕魚溺水失蹤，台南市消防局馬上出動學甲等消防分隊人車前往救援，消防人員集結下水做地毯式搜索，於11時12分尋獲溺者，惟已無生命跡象，消防人員馬上CPR急救，並以救護車送佳里奇美醫院搶救中。

台南市消防局119報案台於29日晚上9時54分許據報，有民眾在北門區保吉里蚵寮海埔新生地捕魚溺水失蹤，119馬上出動北門分隊、學甲中隊、學甲分隊、將軍分隊等大批消防人車前往搶救。

北門消防分隊人車於深夜10時許火速到達現場，初步了解係有人在北門蚵寮海埔新生地傳捕魚溺水失蹤，消防人員馬上進行搜尋，但因天色昏暗搜救困難，直到深夜10時58分許，消防人員發現失蹤者車輛位置，馬上集結現場全部消防人力下水做地毯式搜索。

到深夜11時12分許，消防人員發現溺水者，馬上將溺水者搶救上岸，惟發現溺水者OHCA已無生命跡象，消防人員馬上進CPR急救，並以救護車火速送佳里奇醫院急救中。

據了解，溺水者為70多歲男子，29日晚上捕魚失聯，經警方以手機定位查出位置約在北門區保吉里蚵寮海埔新生地，馬上通報消防局及海巡署進行搜救行動。全案由台南市警學甲分局調查處理中。