雕博送女兒最後一程！疑受虐亡　人生首場慶生會是告別式

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰疑遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

綽號鳳梨的網紅吳泓逸，先前透過直播指高雄一名從事刺青的朋友，其11月大的女兒頭部受創、兩眼出血不治，家屬控訴是保姆虐待，而這名刺青師雕博也在IG開直播，告訴大家女兒31日告別式，將為她舉辦人生第一次，也是最後一次的慶生會。

知名網紅鳳梨在直播當中揭露自己一名在高雄從事刺青師的朋友雕博，把11個月大的女兒送到仁武一名保母家之後，第二天就發生頭部重創，兩眼出血，結果送醫不治。家屬指控保母施虐，而整起案件檢警仍在調查受理當中，而雕博在女兒的靈堂前開直播感謝大家。

▲雕博在女兒靈堂前開直播，感謝大家贈送的玩具 。（圖／翻攝當事人IG）

雕博謝謝大家的關心，也感謝大家寄給女兒的玩具，讓靈堂前都是滿滿的玩具、娃娃，而且訊息爆量讓他回也回不完，同時他也公開女兒在31日的告別式流程，除了會有告別式之外，還會有寶貝女兒的慶生會，不過這也是女兒的第一次，也是最後一次的慶生會。

雕博也在IG公開女兒第一次會站的監視器畫面，當時老婆抱著女兒，雕博刻意放下手邊還在刺青的工作，看著女兒人生第一次學站的景象，這一幕讓身為父母的她們都覺得超感動，不過雕博也感嘆：「這是你第一次站起來的時候，雖然不穩，也是我馬上幫你拍照紀念，誰知道是我最後一次幫妳拍照」。

▲雕博在IG播放女兒人生的第一次站立畫面 。（圖／翻攝當事人IG）