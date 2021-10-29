　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太窮買不起衛生棉！貧困少女「用懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

▲▼衛生棉。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲馬來西亞有部分少女因為買不起衛生棉而不惜用懷孕逃避生理期。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞非營利組織發現，當地的「月經貧困」現象愈發嚴重，不少家境貧困少女因為買不起衛生棉，只能在經期間勉強用報紙代替，有者甚至還選擇用懷孕來省下9個月的衛生棉費用，讓人痛心疾首。

綜合《馬來西亞前鋒報》等外媒報導，「衛生銀行」（Sanitary Bank Malaysia）秘書麗娜（Reena Awliyatul）表示，「月經貧困」的現象在內陸地區或農村更嚴重，而類似的情形也造成不少問題，有些女學生因為缺乏衛生棉，害怕經血在學校外露，而經常逃學、影響學業。

▲▼「衛生銀行」（Sanitary Bank Malaysia）秘書麗娜（Reena Awliyatul）。（圖／翻攝自網路）

▲「衛生銀行」秘書麗娜呼籲政府正視「月經貧困」一事。（圖／翻攝自網路）

她補充，還有一些少女因為買不起衛生棉，只能在經期間墊上一兩張報紙應付，但類似行為對身體的危害極大，因為報紙上的碳會造成她們私處被細菌感染，導致死亡，「甚至還有部分少女為了省下9個月的衛生棉費用，不惜讓自己懷孕，來逃避月經」。

麗娜痛心指出，這些少女並未考慮生孩子後會面臨更多的必要支出，也完全沒有想過這麼做對自己的危害，因此「月經貧困」是一個迫在眉睫的問題。

麗娜強調，「月經貧困」不是什麼新鮮事，但人們卻認為這是件羞恥、不需要被討論的事，因此這個問題慢慢地已成為社會毒瘤。她呼籲社會和當局必須建立起對這件事的警覺心，以便協助貧困少女解決問題。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
傳統一買家樂福！　統一集團回應2點
老婆辭職玩當沖「慘賠200萬」　人夫急求助！網一看傻了
獨／寶寶回來了！美女主播1年前流產 「5月子宮繞頸」驚險誕一
再增4起接種後死亡　3人打AZ、1人打莫德納
辜莞允野外脫了！　「中空畫面」超兇
快訊／城中城46死行政調查公布　點名消防、工務局4大缺失
桃園女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應
知名YouTuber打莫德納第二劑「心臟超痛」　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太窮買不起衛生棉！貧困少女「用懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

騎單車被226公斤棕熊追殺！　右腿慘被撕裂...男絕望反擊逃死

嫩妹睡覺「只穿內衣褲」！內衣賊嗨了　興奮狂摳她下體

美法院撤銷死刑暫緩令！他慘遭「注射3種藥劑」伏法　嘔吐抽搐慘死

殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

台灣首例！Delta亞變異株「AY.4.2」傳染力恐高10%　擴散全球42國

少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

超強生存術！印度男「爽住機場3個月」沒被發現　1理由獲判無罪

在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了！　高達2公尺堅挺「狂飄腐臭味」

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

太窮買不起衛生棉！貧困少女「用懷孕」省9個月　月經貧困悲歌曝

騎單車被226公斤棕熊追殺！　右腿慘被撕裂...男絕望反擊逃死

嫩妹睡覺「只穿內衣褲」！內衣賊嗨了　興奮狂摳她下體

美法院撤銷死刑暫緩令！他慘遭「注射3種藥劑」伏法　嘔吐抽搐慘死

殘疾人的春天！正妹研究「性愛鞦韆」推特殊服務　每周嗨到高點

台灣首例！Delta亞變異株「AY.4.2」傳染力恐高10%　擴散全球42國

少年上學慘被雷劈！電流全身亂竄倒地　靠「1物」幸運保命

超強生存術！印度男「爽住機場3個月」沒被發現　1理由獲判無罪

在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了！　高達2公尺堅挺「狂飄腐臭味」

不藏私的5個超實用大理石設計位置　小資也能打造時尚輕奢宅

首例Delta+侵台！打2劑疫苗也擋不住　4QA認識「AY.4.2」

李敏／「以核養綠」—邁向碳中和的康莊大道

蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

市場盛傳「統一買家樂福」　統一集團回應2點

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

房價漲後悔族增加　台中太平這區新舊屋價格僅差2萬

新台幣收盤升值 1.4分　收在27.82元

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

Facebook宣布改名Meta　強調「元宇宙」願景

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

正妹赤裸亡！警調查卡關...鸚鵡「1句話」破案

C羅女友曬床照宣布懷雙胞胎！球王又要當爸了

即／洛杉磯機場出現槍手！乘客「躲停機坪」畫面曝

CNN：在台美軍數從10人增加至32人

美速食店8成餐點含塑化劑　這東西含量最高

校園當後宮！　校長公然讓學生貼舞蹭下體

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

爸媽帶路邊小狗回家　7歲兒被咬死

天災頻繁　法國太空人拍下「地球的脆弱」

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

腿上刺大象　他穿短褲秒後悔

更多熱門

相關新聞

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套

全球第1！大馬成功研製男女通用保險套

過去的保險套被分為「男用」和「女用」兩種，但馬來西亞婦科醫生唐英澄（John Tang Ing Chinh）卻研製出了世上首個男女通用的保險套，希望「人們無論性別或取向，都能更好地保護自己」。

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

外傭瘋玩TikTok！狂扭電臀「跳鋼管舞」影片曝

安全繩被剪！油漆工懸掛26F外牆狂晃

安全繩被剪！油漆工懸掛26F外牆狂晃

男女野戰「肉色激情交纏」全被拍下

男女野戰「肉色激情交纏」全被拍下

泰國發現首起Delta亞變異株AY.1　政府密切觀察

泰國發現首起Delta亞變異株AY.1　政府密切觀察

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞月經貧困

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面