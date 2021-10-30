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小六數學「面積題」爆熱議！相差幾cm²難倒他　鄉民全戰翻

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲一題小六數學引起鄉民熱議。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個重疊的面積，要怎麼用小學的算式算啊？QQ，我太廢了。」一位網友近日在PTT的Gossiping板上問卦「靠腰 這題小六的數學怎麼算？？」結果意外引起鄉民熱議，就有人直呼「不可能算得出來」、「沒給中間疊多少是要通靈哦」，但也有人點出關鍵、秒解出答案「這種題目圖都是示意啦！」

這位網友貼出數學題，只見題目為「如下圖有兩個圓重疊，小圓半徑2公分，大圓半徑3公分，深灰色部分的面積和淺灰色部分的面積大約相差幾平方公分？」小朋友在底下寫出的算式，則是直接用大圓面積（3x3x3.14=28.26cm²）減去小圓面積（2x2x3.14=12.56cm²），也就是28.26-12.56=15.7cm²（小朋友算錯成17.7cm²，答案才會不對）。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有人認為題目沒給距離，根本算不出答案，但其實是放錯重點。（圖／翻攝自PTT）

原PO則是越看越納悶，「剛剛親戚小孩問我這題數學」、「這個重疊的面積，要怎麼用小學的算式算啊？QQ我太廢了」，顧慮的點則是因為題目沒有說「相疊面積」，圖片也根本看不出來，「我在想484該用三角函數，可是小學沒教三角函數啊！」

貼文一出，不少人也直呼根本算不出來，「沒給距離啊」、「這三小題目？不可能算得出來好嗎，除非他等比例真的畫出來、用尺量距離」、「這文組出的題目吧？沒給距離用目測的喔」、「出題有問題啊！重疊部份佔多少都沒標。」

不過，就有網友笑說，其實小朋友算出來的答案就是正確的，「不用算中間那塊啊XD」、「疊多少不影響答案，直接減就好」、「題目算相差，直接減」、「題目挖坑、圖也挖坑，根本沒要算重疊的部分，只要算大小圓的面積差距」、「你想太多了，直接減。」

還有人強調，「題目問的不是白色面積啊XDDD！題目敘述要看完啦」、「你被重疊部分唬了，重疊多少不是重點」、「八卦是，這小孩數字算錯，應該是15.7」、「這圖跟題目敘述懂太多反而被混淆」、「這題是問深灰跟淺灰的面積差異，不是大圓跟小圓的差異，直接相減只是跟正確答案相符，但你根本不知道在考什麼」、「你100元我10元=差90，你95我5元一樣差90，懂？」

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