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砸積蓄住月子中心！婆婆狂蹭飯「要補補身子」　人妻怒：還霸佔床

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻之前拿出自己工作的積蓄，住進月子中心，怎料婆婆三天兩頭蹭飯，甚至厚臉皮地把飯全吃光，害她餓到下一餐；不僅如此，婆婆還會霸佔她的床睡午覺，讓她憤怒又委屈，直呼「我想我到老也不會忘記！」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」談起往事，老一輩的說，坐月子發生的任何事能記一輩子，此話不假，「想當初婆婆曾經在鄰居面前高談闊論，說她都把媳婦當女兒，可是沒人知道，她每次都挑用餐時間去月子中心，就是要吃我的飯。」

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婆婆不諱言，月子餐很營養，她也想補補身子，一席話讓原po不禁錯愕，「我自己每餐加飯加菜，飯菜都吃光光，根本不會吃不完，根本沒辦法分她，結果飯都被她吃光了。在那沒有熊貓、吳柏毅的時代，我只能餓到下一餐，老公是孝子，知道後也愛莫能助！」

由於原po不想麻煩婆家、娘家，所以掏出之前工作的積蓄，想說住進月子中心養身體，沒想到婆婆應是要湊一腳，「好幾次專程下午跑來月子中心，睡在我的床上，讓我剖腹產後想睡沒辦法睡，也沒辦法擠奶，她說妳要擠就直接擠阿，一樣是女的，有什麼沒看過；但重點我完全不想讓妳看好嗎？從我懂事後，連我媽都沒看過我的長輩。」

▲▼ 麻油雞傷眼 。（圖／記者洪正達攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪正達攝）

更扯的是，小孩滿月後打預防針哭鬧，婆婆居然大吼，「沒見過那麼愛哭的孩子！」這也讓哭鬧不休的孩子哭更慘了。

這件事至今讓她難以釋懷，不禁怨懟地說「坐月子時，我不指望任何人的幫助，但也別添亂，我想我到老也不會忘記，我婆婆在我坐月子時對我做的事！要找惡婆婆嗎？我家就有一個！」

對此，網友們也紛紛怒回，「妳老公應該要跳出來講話的，當他老婆妳辛苦了」、「超級無敵不要臉耶」、「是我的話也會記一輩子」、「妳婆婆真是人間極品，這麼愛住不會自己去生一個喔」、「我還以為月中都是只有老公可以進房間、訪客只能在會客室的。訪客能進房間的月中很不ok」、「這個婆婆太奇葩了，到底是有多餓？以後不用對她太好，讓孝子自己去孝順就好」。

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