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緬甸監獄爆殘忍虐囚「磚頭狠砸下體」　水泥灌棍棒！暴打瘀青照曝

▲▼美聯社揭發緬甸監獄慘況，許多囚犯遭到嚴刑拷打與虐待，出獄後仍受精神問題所擾。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯社揭發緬甸監獄慘況，許多囚犯遭到嚴刑拷打與虐待，出獄後仍受精神問題所擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

根據緬甸「政治犯援助協會」（AAPP）調查統計，緬甸自2月政變以來，已有1218人遭到殺害，其中包含至少131名被折磨至死的囚犯。美聯社近幾個月來進行一項令人痛心的調查發現，緬甸監獄的囚犯遭受嚴重虐待，有人的生殖器多次被用磚頭砸傷，遭受電擊或毆打，還強迫他們簽下未受酷刑的聲明書才准出獄。

根據《太陽報》引述報導，28名被關押在緬甸監獄的囚犯或已出獄的更生人，向美聯社曝光了緬甸軍方殘酷的暴行，令人震驚的照片顯示，受刑人的背部、大腿、手臂上都出現紅到發紫的大片瘀青，還能看出是用棍棒毆打的長條狀紅腫瘀痕，據悉，囚犯是遭到用水泥填充的棍子毆打，還被迫連續青蛙跳好幾個小時，不讓他們睡覺，不給他們食物或水。

報導指出，監獄中令人不安的殘酷現實顯示出緬甸軍方嗜血的作風，他們將社區中心和皇家宮殿改造成審訊中心，以容納更多囚犯，修法之後法律幾乎毫不留情且罔顧人權，從16歲少女到年長的僧人都成為階下囚，其中政治犯更是占據了大部分的牢房。法醫病理學家看著照片分析稱，這些傷痕是由「非常具有系統而強烈」的毆打所造成，據悉，通常在街頭或家中就已經遭到嚴重毆打，甚至有些人審問之前就已經死亡，倖存者則將面對用槍威脅、電擊、暴力等更殘酷的審訊。

報導稱，緬甸軍方曾在國際壓力下宣布赦免1316人，並撤銷對其他4320人的指控，但上周有超過百人在獲釋後的幾小時內再次被捕。前政治犯、AAPP聯合秘書Ko Bo Kyi向美聯社指出，軍方折磨囚犯先是為了報復，再者是為了獲取情資。其中一名獲釋者表示，這些士兵是「怪物」，他寧死也不願再回到監獄。那些從拘留中心釋放出來的人活在精神折磨當中，害怕被軍方跟蹤，而軍方使用有系統與方法性的酷刑，讓當地人感受強烈恐懼以至於不敢說出實情。

據報導，一名前囚犯透露，他在12個小時的審訊中被用電擊槍、刀子、鐵棍威脅和襲擊，警察得知他不會游泳後便將他丟進湖中，當時他還帶著手銬、頭上套著袋子，然後才將他拉上岸，但出獄前他被迫簽署了一份「未遭酷刑」的聲明。另一個人說，他獄友的生殖器多次被磚頭砸傷，被審問者用靴子踢傷。據悉，被稱為「緬甸國防軍」的軍方很容易可以掩蓋暴行，甚至迫使醫生偽造驗屍報告，還會在囚犯身上貼橡膠墊，減少表面的皮肉傷。

報導提到，女性在如地獄般的牢裡經常害怕被性侵，獄警晚上喝醉還會對她們辱罵，一名女性在出獄後3個月仍須服用安眠藥，且每天以淚洗面。一名前囚犯透露，有個13歲女孩在被逮捕後至少暈倒6次，但獄警沒有叫醫生，而是用水潑她。據信，牢房髒亂擁擠、蟑螂橫行，囚犯喝公用廁所裡的髒水，共用塑膠袋或水桶排便，極差的衛生環境成為COVID-19的完美溫床。

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