獨家／一天平均「只做3個字」　日星鑄字活版印刷《活葉集》製作3年首曝光

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▲日星鑄字行以活版印刷打造《活葉集》，全球限量100套首度曝光。（影／記者謝婷婷攝影、剪輯）

什麼樣的詩集一套成本超過萬元？乍聽數字，或許你會感到不可思議；但更不可思議的，是背後的堅持和執著。在每分鐘能用電腦或手機打上百字的現代，文字能輕易地透過數位刪除、修改、收回，卻有一群人認真地看待每一個字，用活版印刷結合現代技術來打造這本詩集，每字的背後，都經過精密的修整與雕刻，也經過百度高溫的鑄造，還有絞盡腦汁的心思、無法計算的汗水、沒日沒夜的實驗。即使虧本，也慎重地看待諾言繼續完成，絕不落跑。歷時3年，換算下來一天平均製作3個字，以追求完美的慢速，對抗這著講求效率卻逐漸失速的世界，喚醒你我重視「文字的重量」。



▲活版印刷的時代，文字無法像如今容易修改、刪除、收回，日星鑄字行仍堅持重視每一個字，也是世界僅存生產正體中文字的鑄字廠。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

台灣是世界唯一使用繁體中文字的國家，「日星鑄字行」則是世界唯一打造正體中文的活版印刷鑄字廠，今年邁入50週年，它的存在見證了人類最重要的文明發展，更具有文化資產意義。日星二代傳人張介冠堅守著已經沒人從事的產業；而作家張大春寫著幾乎無人寫、講究格律的古詩，兩者相遇且共鳴了，產生今日的結晶《活葉集》，保存著流傳千年的活版印刷技術，結合傳統與現代、前所未有的設計，同時也是文人作家與工藝師傅的心血結晶，全球限量100套的藝術品。

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▲「日星鑄字行」是世界僅存打造繁體中文的活版印刷鑄字廠。（圖／記者李毓康攝）

唯一留下的活版印刷鑄字行

張介冠曾與父親一同經歷活版印刷最輝煌的年代，直到受數位重擊，變得蕭條，在民國90年全台最大的鑄字行歇業後，剩餘幾間同行打算將上萬個鉛字、鑄字機等當成廢五金變賣處理，他原本也打算跟進，卻在一番掙扎後做不到，「這是我父親一生的心血，我沒辦法那麼自私，將這個流傳千年的文明資產送進歷史的灰塵裡。」他不但決定保留日星鑄字行，甚至打算重建活版印刷這個產業鏈，讓這裡變成一座工藝館。



▲日星鑄字行二代傳人張介冠，親手以百度高溫鑄造一個個鉛字。（圖／新經典文化提供）

然而要重建並非容易的事，當一個產業已經消失20至30年，必須花2倍以上時間，還要有非常多的條件配合、龐大的資金支持，都不見得能做到。除了資金，他面臨的第一個考驗，便是鑄成鉛字的「銅模」耗損，卻只有他一人擁有修復的技術。初期他沒有設備，每天獨自躲在地下室的角落，一個人一天僅能修復一個字，1萬個字也就需要1萬天，最快也要27年。



▲看著父親一生的心血，張介冠無法自私地將它們當成廢五金變賣、送進歷史的灰塵裡。（圖／新經典文化提供）

日星曾經透過外界的幫忙，在2008年有過一次銅模字體復刻計畫，召集了約50個人協助，只可惜復刻字體需要講究一致性和專業，種種因素讓當時的計畫不得已失敗收場。到了2016年又在各界的關心下，重啟了字體復刻募資計劃，開始培訓專業的字體修復師，來復刻這個對人類文明進展最重要的發明、珍貴的文化資產，就在那時與張大春老師相遇了。



▲張介冠以獨有的技術，雕刻出字體的「銅模」，再以這個銅模去鑄造出一個個鉛字。（圖／記者李毓康攝）



▲每個鉛字，都是由銅模打造出來。（圖／新經典文化提供）

因為堅守「即將消失的藝術」而相遇

張大春早年在報社工作時，曾經十分熟悉那些鉛字塊，隨著數位排版、快速印刷來臨後，鉛字活版印刷逐漸走進歷史，他跟人們的一樣不覺得生活有所欠缺，畢竟閱讀絲毫不受影響，直到看了日星鑄字行的紀錄片，才驚覺：「我們已經幾乎全面喪失了一種擁有數百年歷史的工藝、技術以及美學！」



▲作家張大春依然寫著講究格律的古詩，如今已日漸無人寫。（圖／新經典文化提供）



如同張大春自己依然寫著古體詩，這樣講究格律的詩體，如今已不見人書寫，甚至沒人感興趣閱讀。他心想，「雖然，我視舊體詩為一種不該在此一時代滅絕的文化表現，可是，我想大部分的別人並不這樣想。而日星鑄字行的大師傅兼老闆張介冠先生，一定也是這樣想著他的事業的吧？」



▲▼ 日星鑄字行逐一檢字，再以活版印刷的方式印製張大春老師的詩集。（圖／新經典文化提供）





就這樣「快消失的作詩方式」與「快消失的鑄字活版印刷」彼此相遇且共鳴了！張大春決定無酬貢獻自己創作的32首古詩，提供日星鑄字行以傳統活版印刷的方式，印製成詩集，作為銅模復刻募資計劃的回饋品之一，所得用在字體修復計劃。只是張介冠自己也沒料到，從張大春交付心意那一刻起，直到現在經過了3年才終於完成！

困難的開始

2017年1月，日星找來兩位設計師高鵬翔、劉宜芬開始為《活葉集》設計發想，高鵬翔天馬行空創造出「前所未有的書冊結構」，劉宜芬更是沒日沒夜進行美術設計，若以現代數位排版只需花15分鐘就能搞定，她卻連續花了3週挑戰傳統排版，每天排到「最晚關燈」，再加上選紙、嘗試各種印刷方式等，她苦笑：「做完這本書，都能上一整學期的印刷教科書了！」



▲開始執行印刷工作，才是「困難真正的開始」。（圖／新經典文化提供）

張介冠回想製作過程的種種考驗，一夥人經過數十次的會議討論，終於把設計、製作方式定案，他卻說，執行印刷工作才是「困難真正的開始」；投注的成本，更已遠遠超越了募資的金額，一行人依然卯足全力堅持下去，就為了讓作品再往「理想狀態」更靠近一點。



▲兩位設計師高鵬翔（左）、謝宜芬（右）為《活葉集》進行書冊結構與美術設計。（圖／記者謝婷婷攝）





▲要達到良好的活版印刷品質，師傅必須兼顧「好體力、好眼力、對細節的執著」。（圖／新經典文化提供）

張介冠解釋，要達到良好的活版印刷品質，必須兼顧「好體力、好眼力、對細節的執著」，但活版印刷產業衰退後，如今擁有技術的師傅不多，且年紀也大了。沒有好體力，就無法良好控制印刷的油墨量和壓力；沒有好眼力，則無法從茫茫字海中挑出錯誤；而缺乏對細節的執著，就不會對其中1、2個不完美的字反覆修正。這些都需要經驗值的累積，即使是年輕的師傅來學習，估計也要20年時間。



▲印刷師傅必須具有細節的執著，能針對其中1、2不完美的字做修正。（圖／新經典文化提供）



▲▼印刷師傅也要有好體力，才能良好控制印刷的油墨量和壓力。（圖／新經典文化提供）





▲經歷數次的失敗、調整、再嘗試，只為了往理想狀態再靠近一點。（圖／新經典文化提供）



虧本也堅持下去的理由⋯

當初募資計劃一本詩集的贊助金額是1萬元，不過為了印刷，失敗了三、四百套，算下來每冊內頁成本約超過2千元。另外在《活葉集》的外殼上，每套都有一個鉛字和銅模，是張大春親手書法提的「葉」字，再由張介冠親自修整、雕出銅模、鑄造成鉛字，一個個鑲嵌在詩集上。光是這一個字，曾來來回回費工修整尺寸，每字成本至少6千到8千元。因此每套詩集製作下來的費用，其實已經遠遠超過募資的金額。



▲▼《活葉集》每套價值已超過新台幣萬元。（圖／新經典文化提供）



換言之，若維持一套詩集只賣1萬元，日星其實沒有因此賺到錢，反而是虧損的。但張介冠豁達地說，「我只管把我的工作做好，讓我可以不負他人所託。」「對我來說，答應該做的就是要做，不是賺不賺錢的問題，而是信用的問題。」

或許就如同文字的生產過程，對他而言有炙熱的溫度和重量，說出口的話也是，他笑「話講出來，就是承諾，不能落跑。」因為這份諾言，他們一行人才能將異常的執著化為動力，完成這份艱難的任務。





▲對張介冠而言，文字是有溫度和重量的，如同高溫鑄造的字。而說出口的話也是，一旦承諾就堅持要做到。（圖／新經典文化提供）



▲對張介冠來說，諾言跟文字一樣具有份量，無法輕易損毀。（圖／記者李毓康攝）

究竟為什麼在這個快速與效率的時代，還堅持用這麼費工的方式？這是他們對於文化資產、工藝、作者心血的重視；也是因為承諾，因為情感，才能奮不顧身用慢速追求完美，對抗這個逐漸失速、遺忘承諾的時代，企圖喚起大家珍惜「文字的重量」。



▲在這個快速與效率的時代，他們用慢速追求完美，企圖喚起大家珍惜「文字的重量」。（圖／新經典文化提供）

《活葉集》結合超過兩種「快消失的藝術」，7月15日(ㄧ)下午即將在 「會消失的書店」和平青鳥 展售，除了販售整套詩集，也會提供散頁單張詩讓讀者收藏，一面是張大春老師的書法字，另一面則是以活版印刷印製的古詩，讓人重新感受文字的重量與溫度，也讓這些對工藝堅持的人們，所堅守的美好意義「不會消失」。



▲《活葉集》保存了流傳千年的活版印刷技術，也結合了文人作家與工藝師傅的心血結晶。（圖／記者謝婷婷攝）

日星鑄字行50年x張大春《活葉集》匠藝呈獻

展覽日期：7月15日-8月11日

展覽地點：和平青鳥書店

展覽地址：台北市大安區臥龍街287號（近捷運麟光站）

日星鑄字行

地址：台北市大同區太原路97巷13號

營業時間：9:00-12:00；13:30-17:00

（販賣鉛字等相關商品）

