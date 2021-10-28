瑪瑙今晨轉中颱　周末水氣增！最低溫時間曝

▲氣象局觀測，中颱瑪瑙今晨2時中心位置在台北東方1910公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，輕度颱風瑪瑙已於今天（28日）凌晨2時增強為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周三水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側降雨機率略提高。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的18.6度。預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周都是東北風的天氣，但今東北季風稍增強，影響周五到周日清晨，主要雨區在東半部和基隆北海岸，大台北偶有零星降雨；預估最冷時間點落在周日清晨，北台灣低溫約18、19度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，瑪瑙颱風預計未來48小時變性為溫帶氣旋，往日本東方海面前進，對台灣天氣沒影響。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨颱風消息顯示，20號颱風瑪瑙2時已增強為中颱，持續增強中但不致變強颱，在日本南方海面轉東北方向，朝日本東方海面遠離。

▼中颱瑪瑙對台無影響。（圖／氣象局）







吳德榮分析，未來一周皆是東北季風的型態，因其挾帶的水氣及冷空氣而稍有變化，但稱之為「變天」就太超過了，因為大致而言，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五東北季風略增強，但水氣並未增多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣；微弱冷空氣南下，夜間低溫微降約1度，各地早晚偏涼，白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。



吳德榮指出，周六至下周三水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側降雨機率略提高，桃園以南為晴時多雲的天氣；冷空氣略減弱，夜間低溫微升約1度，各地早晚仍偏涼，白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。