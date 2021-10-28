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下一波恐「大降溫」時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲彭啟明說，通常11月是溫度慢慢緩步下滑，要有較劇烈的溫度落差通常要到12月有冷氣團南下。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）表示，未來7-10天都維持類似的天氣，下一波變化有些預測落在11月中上旬，約11/10-11/12，北方冷高壓有機會再度南下，是否如某些預測大降溫，但這變數仍很多，保持關注就可以了。

彭啟明在臉書說，今仍持續東北風的天氣，不過水氣不多，冷空氣不強，都還是穩定晴朗很類似周三的情境，只有東北部的東北角到宜蘭、花蓮北部，因為地形及迎風面，仍偶有局部陣雨，西半部則是相當晴朗穩定。

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彭啟明指出，預期類似天氣將會持續7-10天以上，雖然有時可能水氣增多，或是東北風稍增強，但相對之下變化幅度不大，都很穩定，也建議您好好把握近期很穩定的好天氣。

▼彭啟明表示，下一波變化有些預測落在11月中上旬，是否如某些預測大降溫，仍要觀察。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，雖然下一波變化有些預測落在11月中上旬，約11/10-11/12，北方冷高壓有機會再度南下，是否如某些預測大降溫，但這變數仍很多，保持關注就可以了。

彭啟明說，通常11月是溫度慢慢緩步下滑，要有較劇烈的溫度落差通常要到12月有冷氣團南下；雖然「今年冬天會很冷」的訊息甚囂塵上，主要是反聖嬰的發展趨勢，但目前所有的預測都是中等偏弱的反聖嬰為主，尚未有偏強反聖嬰的強烈訊號，尤其這現象還是以高緯度關聯性，比中低緯度的台灣來得強，在解釋引用上務必要小心。

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