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今晨16.6度℃入秋新低溫！今起變天東台濕涼　12月冷空氣強

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨最低溫出現在苗栗西湖鄉16.6度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(29)日有微弱冷空氣，今晨最低溫出現在苗栗西湖鄉16.6度，創下今年入秋以來新低溫。東北季風影響台灣東半部有雨、早晚偏涼，這波東北季風持續到下週三，下週四起氣溫回升，不過東半部仍是有雨天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(29、30日)兩天的東北季風，水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣。今日各地區氣溫：北部18至27度，中部18至33度；南部18至33度，東部18至31度。明日各地區最低氣溫略回升1度左右。今、明兩天的白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(29日)晨4：30雷達回波合成圖(左圖)顯示，北海岸、新北山區宜蘭有弱降水回波。截至4：30累積雨量圖顯示，北海岸、大屯山區及宜蘭局部地區有零星少量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，週日(31日)至下週三(3日)水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側降雨機率略提高，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。冷空氣略減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19、20度；白天高溫變化不大，北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。下週四(4日)東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨。

另外，災害預報士賈新興28日在臉書發文指出，根據長期的東亞冬季風指標，關注冷空氣何時會增強，11月26日之後，東亞冬季風預測有機會比氣候平均值強，且持續時間久，可能會持續12月整個月，後續將視指標更新說明。未來10天要關注11月7日東北季風的強度，以及11月下旬後半東亞冬季風指標增強趨勢，持續時間是否這麼長。

 
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