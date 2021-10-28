2波變天「雨報到」18°C濕冷擴大！災害預報士示警：12月冷空氣強

▲東北季風再報到，冷空氣強度 。（圖／中央氣象局、NCDR）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員徐仲毅表示，東北季風預計影響到30日（周六）清晨，之後才會稍微減弱，但這波冷空氣強度不強，主要影響在早晚變得較涼，中部以北、宜蘭最低溫18至20度，南部、花東約21度，空曠低溫再低一些，且水氣也偏少，僅基隆北海岸、東半部恆春半島東側迎風面有些局部短暫雨，南部則有一些午後短暫陣雨發展，沿海空曠地區海風較強。

氣象局指出，大陸冷高壓目前位於黃海南部，台灣為東北風的環境，今天（28日）起東北季風稍微增強，但水氣不多，以迎風面的基隆北海岸及東半部的局部短暫雨或陰天為主，大台北雨較零星且有陽光，其他地方多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨機率；東北季風影響主要反應在清晨低溫上，明天（29日）中部以北及東北部約19、20度，南部、花東約21度，白天高溫北部及東半部地區約26度，中南部依舊偏暖30度，不太受影響。

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預計未來一周都屬於東北風影響的天氣型態，水氣在周末會開始稍增；中南部早晚涼、天氣影響小且白天仍偏暖，迎風面東半部、北部雲多，降雨機率較高。氣象局指出，30日清晨東北季風影響，北東早晚較涼，基隆北海岸、東半部及大台北有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨。

30日至11月3日（周六至下周三）水氣增多，降雨範圍增加，北東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。11月4日（下周四）水氣稍減，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。一直到11月5日之後台灣仍處於東北風環境，北東有局部短暫雨。

災害預報士賈新興分析，30日前水氣相對少，31日之後東半部、北部地區水氣就明顯增多，有零星短暫陣雨出現。從冷空氣趨勢可看，這兩天受微弱東北季風影響，溫度20度，白天舒服，到了11月4日起慢慢明顯上升，高、低溫都回溫，另外，值得關注的是11月7日（下周日）還會有冷空氣南下影響台灣。

賈新興指出，根據長期的東亞冬季風指標，關注冷空氣何時會增強，11月中旬後半有一小波冷空氣，再來就是到11月下旬，也就是11月26日之後，東亞冬季風預測有機會比氣候平均值強，且持續時間久，可能會持續12月整個月，後續將視指標更新說明。未來10天要關注11月7日東北季風的強度，以及11月下旬後半東亞冬季風指標增強趨勢，持續時間是否這麼長。

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