市場盛傳「統一買家樂福」　統一集團回應2點

▲市場傳聞全聯併下大潤發後，統一集團也將吃下家樂福，統一集團正式回應了。（圖／統一集團）

圖文／CTWANT

面對零售通路掀起併購戰，繼全聯福利中心買下大潤發後，市場傳出統一集團也將買下家樂福，CTWANT獨家取得統一集團回應，統一集團表示：「這是單純的家務事。」、「沒有誰跟誰競爭的問題。」

統一集團對於此事引發外界報導直言「很簡單、不複雜。」首先澄清「沒有誰跟誰競爭的問題。」而且對統一集團來說，這是「單純的家務事。」統一集團進一步說明，家樂福來台是34年前統一集團創辦人高清愿到法國與家樂福創辦家族洽談所引進。

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當時統一集團引進家樂福來台，確實是為了鼓勵家樂福來台投資，統一集團才讓家樂福當大股東，也是目前有這樣的股權結構，由家樂福持股40%。這樣的股權結構在統一集團的投資中這是唯一的狀況。

統一集團與家樂福創辦家族達成共識，如果法方要退出台灣，統一集團有責任與義務買回所有的股權，並協助其退出市場。統一集團強調，若有此事發生，統一集團的承諾會堅持到底，繼續承擔責任。

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