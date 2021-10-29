春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

記者楊蕓／台北報導

隨疫情趨緩，許多旅外國人計劃春節期間返台過年，由於現行規定入境都要入住防疫旅館集中檢疫，明年1月前兩週的防疫旅館幾乎都已訂滿。針對返台檢疫是否調整天數或改為居家隔離，衛福部長陳時中29日在立法院會答詢時表示，方向上會盡量讓國人有回台的空間，但集中檢疫基本上沒辦法全部放，最晚下週五前向社會報告。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，快要農曆過年了，現在規定回台都要集中隔離，明年1/1到1/15防疫旅館幾乎都訂滿，甚至有房價飆漲的狀況，詢問指揮中心是否調整將集中檢疫改為居家隔離，或者調整檢疫天數？

陳時中表示，相關細節規劃中，尤其今年已達成第一劑覆蓋率7成、第二劑3成的基礎目標後，政策方向上會「盡量讓國人有回台的空間」，最晚下週五前向社會報告。

至於是否調整隔離天數，陳時中說，集中檢疫部分基本上沒辦法全部放，資料顯示，入境檢疫第一次PCR有0.15％陽性率，檢疫完畢後有0.38％的陽性率，換句話說，約0.23％是在集中隔離期間確診的。

洪孟楷追問，目前已完成第一劑7成、第二劑3成階段目標，下一階段目標為何？陳時中表示，希望年底前第二劑達到6成，至於第一劑覆蓋率「相信很快就會到7成5」。