下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

▲一名人妻發現丈夫有外遇，小三還露骨說「下面太久沒用壞掉」。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名人妻懷疑先生外遇，除了掌握到討論怎麼逼她離婚的對話外，還有小三說：「什麼時候幫我生一個麵包」、「我下面就是太久沒用才會壞掉」、「把你吃得乾乾淨淨」等鹹濕對話，人妻氣炸拿著證據提告求償50萬元，高雄地院判這名先生和小三須連帶賠償35萬元。

判決指出，一名人妻發現他與先生談離婚過程中，先生已經外遇，還多次與小三調情及討論如何逼迫她離婚，兩人更在今年1月共同出遊，還有擁抱、摸乳、摟腰等親密動作，甚至還到汽車旅館，晚間在餐廳用餐時，小三還撫摸先生臉頰並依偎在他的胸口。

人妻拿出他們出遊及共進晚餐的照片，對兩人提起侵害配偶權訴訟，求償50萬元，甚至還有影片舉證，兩人對話內容提到：「什麼時候幫我生一個麵包，我明天就讓你生」、「也把你吃得乾乾淨淨」、「難怪你不愛我」、「我下面就是太久沒有使用了才會壞掉」、「每天都想見到你」等鹹濕對話。

不過，丈夫卻認為已和妻子在離婚官司談賠償，不應再另提民事訴訟重複請求；他雖不否認有和小三上摩鐵，但覺得妻子求償金額過高。

法官認為，離婚訴訟與侵害配偶權的求償性質、要件、損害內容及賠償範圍都不相同，沒有影響重複請求的問題；且依對話內容及照片，還有上汽車旅館，確實已經超過一般往來分際，已侵害人妻的配偶權，審酌兩造財力後，判決先生及小三須連帶賠償35萬元。可上訴。