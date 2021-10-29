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爆交往7年月給小三6萬　王必勝臉書「留言一面倒」：說謊渣男！

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝傳出不倫戀，周刊爆料外遇小15歲護理師並產下1女，又有傳言指2人交往時間長達7年，王每月提供6萬元零用錢，出遊足跡遍及日本、美國。消息一出大批網友留言出征，大嘆對說謊和外遇失望，「外遇7年，骯髒的渣男，要加油什麼？」

周刊26日爆料王必勝與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，對方疑似還替他生下一名女兒。王第一時間簡單回應「孩子是護理師與前男友所生，自己與林女是很熟的同事」嚴正否認婚外情。

事隔1日，王必勝在臉書發文道歉，表示「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。」

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王必勝妻子是著名的神經醫學專家。（圖／翻攝自台北榮總網站）

至於不倫戀是否屬實，王必勝未做回應，僅強調「再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。」

網友顯然對道歉聲明不領情，緊咬7年不倫戀和6萬零用錢，一面倒批評王必勝是說謊渣男，「王必勝你這個說謊精」、「當護理師幹嘛，辛苦錢又少，當小3月入6萬爽爆」、「你的一人私德問題會模糊整個防疫的焦點」、「你確實是說謊的，傷害家人傷害團隊」、「你戴你老婆綠帽，大家還幫你加油」、「今天看到對交往7年月給6萬，連避孕方式都被報導，連我這陌生人看到，都心疼你髮妻和她的女兒們。」

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