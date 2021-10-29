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社會 社會焦點 保障人權

更生人預支1萬遭拒竟狠砸店　餐廳老闆嘆：良善不應遭踐踏

▲傅姓男子因向老闆預支薪水遭拒新生不滿，當天憤而辭職，隔天竟揪眾砸店。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲傅姓男子因向老闆預支薪水遭拒新生不滿，當天憤而辭職，隔天竟揪眾砸店。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1家餐酒館，業者雇用1名傅姓更生人，原本希望對方可以改過自新，沒想到傅男因向老闆預支薪水遭拒，當晚憤而離職，隔天還找來3名同夥，砸毀店面逞兇鬥狠，全案詢後依刑法毀損及妨害秩序罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，21日凌晨2時許接獲報案，稱苗栗市1間餐廳遭人惡意砸毀，員警趕赴現場，相關涉嫌人已逃逸。經擴大調閱監視器鎖定犯嫌乘座之車輛，以車追人，交叉比對資料，發現為傅姓前員工夥同3名友人前往砸店。

據了解，傅男在這間餐廳任廚師工作，20日向老闆預支1萬元薪水遭拒絕，當晚便憤而辭職，但怒火未熄，隔天竟找來3名友人到店外砸店；監視器清楚拍到傅男先是拿起門外椅子就朝窗戶砸去，接著還拿起花盆猛砸，導致門窗玻璃碎滿地，警方獲報前來，4人已鳥獸散。

▲▼傅男砸完店後隨即逃逸，警方尋線鎖定傅姓男子等4名同夥。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼傅男砸完店後隨即逃逸，警方尋線鎖定傅姓男子等4名同夥。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼傅男砸完店後隨即逃逸，警方尋線鎖定傅姓男子等4名同夥。（圖／記者黃孟珍翻攝）

店家無奈PO文表示，「今年餐廳雇用了1位更生人，因秉持著相信人的善良面，同時讓他有改變自己人生的機會。很遺憾的是此人惡習不改，不斷傷害公司及同仁，離職後竟夥同友人來破壞店面，我們對此感到十分的憤怒也認為良善不應遭受如此踐踏！」

苗栗警察分局特別提醒，聚眾鬥毆嚴重影響社會秩序，已提高相關刑責，修正後刑法不僅提高處罰層級，並且依照涉案不同也提高刑度，尤其是在一旁助長聲勢的友人，即使沒有出手也有觸法，並且在網路上的號召行為，如果有意圖強暴脅迫的情事也在規範之內。另外如果攜帶供鬧事用的凶器或在街道上聚眾鬧事造成交通往來的危險者，還加重二分之一的刑度。

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