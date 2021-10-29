大禹嶺盜伐珍貴林木！警抄「移動式沙丁魚罐頭」　7人壓地落網

記者高堂堯／南投報導

越南籍移工黃姓男子疑與同鄉高姓男子等6名逃逸移工組成山老鼠集團，日前趁圓規颱風外圍環流肆虐時，於花蓮縣大禹嶺盜伐珍貴林木，警方等相關單位追查多日後，發現該車竟常經過仁愛分局前，28日趁黃男開車載運集團成員行經分局前時進行攔檢，將該集團成員一一拉下車並壓制在地上銬，也起獲130公斤檜木樹瘤、少量安非他命等贓證物，訊後依違反森林法等移送法辦。

▲仁愛警分局逮獲山老鼠集團，一一壓制上銬。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局指出，近期發現某輛自小貨車涉嫌週期性載運逃逸越南籍移工，至花蓮縣關原加油站附近（大禹嶺山脈立霧溪事業林區），從事盜伐國有一級林木扁柏及檜木，因此與保七第六大隊、移民署南投縣專勤隊、移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位多日佈線、調閱路口監視器，掌握該車動向，於28日下午3時起規劃專案小組20名警力於仁愛分局前設置路檢點，進行攔截圍捕。

▲▼山老鼠集團成員被警方強制帶下車，趴地上銬。（圖／記者高堂堯翻攝）

爾後該輛自小貨車果然出現，警方人車一擁而上破門，赫然發現車上除駕駛黃男，還有高男等其他多達6人，儼然擠成移動式沙丁魚罐頭，隨即一一帶下車並喝斥「趴下！不要動！」並將之上銬，於後車箱內查獲國有一級林木檜木樹瘤76塊，合計約130.61公斤，又在其中1名越籍逃逸移工隨身物品中搜出第二級毒品安非他命（含袋重0.47公克）及自製吸食器1組等違禁品，全案依違反森林法、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移請南投地檢署偵辦。

▲▼仁愛警分局破獲山老鼠集團，起獲130公斤檜木樹瘤、安非他命等贓證物。（圖／記者高堂堯翻攝）

針對本案，南投縣警局長黃永志除要求仁愛警分局向南投地方法院聲請羈押，並指示向上溯源、擴大偵辦，務必追查出幕後買家及可能存放之倉庫、收受之藝品店等銷贓管道，從盜伐者、運送者到收購者、銷贓者通通一網打盡，保護珍貴森林野生動植物資源；仁愛警分局長莊順智則表示，自今年1月迄今，已查獲違反森林法7件17人、紅檜126塊、扁柏41塊，木頭總重382.51公斤。



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