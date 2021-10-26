盜伐林木撈200萬　山老鼠首腦破紀錄重判15年加罰500萬

▲肖楠木是山老鼠盜伐主要目標之一。（資料照片／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

男子陳繼光於2015年間糾眾組成山老鼠集團，涉橫行新北市烏來、新店山區，趁夜盜伐扁柏、肖楠與紅檜等珍貴林木，還A走同行預先切割藏放的贓物，短短3個月共得手約1公噸、市價近200萬元，台北地院歷經5年審理，認定陳男犯行多達15次，依《森林法》合併重判15年徒刑，創下同類案件刑責最重紀錄，陳男還被併科罰金500萬元，可上訴。

《森林法》今年（2021年）4月通過三讀修法，以結夥2人以上等加重行為竊取中央主管機關公告的貴重木，刑責從1年以上、7年以下徒刑提高為最重10年6月，且得併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。陳男本案犯行雖適用相對較輕的舊法，但犯行次數太多、一罪一罰而累積重刑，同類案件一般僅判刑2年到3年。

本案源於分別管轄烏來、新店山區國有林班地的農委會林務局新竹、羅東2地林管處，2015年間察覺轄內有山老鼠集團流竄，經刑事警察局報請台北地檢署指揮偵辦，鎖定同年7月初曾被人贓俱獲的陳繼光集團監控，發現這夥人仍多次潛入烏來、新店山區，以電鋸、鍊鋸盜伐扁柏、肖楠與紅檜等珍貴林木。

陳男集團成員將贓物就地切割，除藏進背包摸黑靠人工背負下山，若遇到「豐收」，在遠端遙控的陳男也會開車協助搬運，同年7、8月間蘇迪勒颱風過境，陳男集團成員更冒險入山偷取漂流木，連同盜伐的樹根、樹瘤，以每公斤400元到800元價格銷贓，買家多半用於雕刻佛珠等物。

檢警同年9月22日查獲陳男集團共12人，扣得部分尚未出售或遭買家嫌棄的滯銷廢材，清點發現陳男集團盜伐28次，其中1次是A走同行事先切割藏放的40公斤肖楠根，除了去向不明的贓物，陳男集團至少盜走914公斤珍貴林木、市價近200萬元。

陳男等人一度被羈押，起訴後紛紛撇清責任，陳男辯稱僅聯繫同案被告討債，並沒指揮、接應盜伐，同夥李懷祖、關惠國更聲稱毒癮發作，不曉得自己為何在警方作筆錄與檢方偵訊時認罪，他們因為家貧，所以撿木頭賣錢還債。涉持槍脅迫集團成員賣命工作並收贓的王仲民，堅稱遭誣陷。

全案歷經多次追加起訴，法官審理5年，認定陳男等人的辯解避重就輕，加上檢警監控陳男曾要求同夥「根要黑啦（指盜伐的林木品質）」、「不夠大沒錢啦」、「買家很挑」等語，並責備同夥手腳太慢、害他被催貨，「我快要被砍了」，還埋怨被同夥「氣得快吐血！1、2萬塊的東西給我賣7、8千塊！」代表陳男是主謀。

法官批陳男等人罔顧自然生態維護不易，竊取國家重要珍貴森林資產，破壞大自然永續發展、損害森林保育工作，到案又狡辯、耗費司法資源，毫無悔意，將陳男所犯15次犯行依《森林法》竊取森林主產物貴重木等罪，合併判刑15年、併科罰金500萬元，王男等人也被判刑5年到9年、各併科罰金130萬元到450萬元，均可上訴。