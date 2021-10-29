網購蔬菜殘留農藥3成不合格　家樂福青江菜在列

▲消保處調查發現網購蔬菜殘留農藥3成不合格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，網購蔬菜成為民眾消費趨勢，但行政院消保處今（29日）公布針對網購40件蔬菜進行農藥殘留檢測，發現農藥殘留超過容許標準9件，像是家樂福線上購物網青江菜，農藥殘留超過容許標準及不得檢出有2件，農藥不得檢出有1件，包括的農藥殘留超過容許標準，最嚴重則是「李大娘買菜網」的青蔥，有3項超標、2項不得檢出。

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▲家樂福線上購物網青江菜檢測出農藥殘留超標。（圖／消保處提供）

受到新冠肺炎影響，民眾在家開伙比例提高，網購蔬菜成為民眾消費趨勢，消保處在8月底到9月初，在網路購買40件蔬菜，並委託台北市瑠公農業產銷基金會進行農藥殘留檢測，共有12件不合格，比例達3成。

▲消保處調查發現網購蔬菜殘留農藥3成不合格。（圖／記者許敏溶攝）

消保處簡任消保官王德明表示，40件蔬菜有12件不合格，其中「有機」及「產銷履歷」抽檢合格率100％，但在農藥殘留超標有9件不合格，包括家樂福線上購物網青江菜，另外2件農藥殘留超標及不得檢出，1件農藥不得檢出，其中最嚴重則是「李大娘買菜網」的青蔥，發現21項農藥，有3項超標、2項不得檢出，容許值為0.01，檢出值為0.36，等於超標36倍。

▲李大娘買菜網販售青蔥違規項目最多。（圖／消保處提供）

王德明也補充說明，這次檢測40件蔬菜，包括小葉菜類、包葉菜類、果菜類、草木本植物類、根莖菜類及豆菜類，其中以小葉菜類20件為最大宗，主因是過去經驗顯示，小葉菜類比較容易出現農藥殘留。



針對上述不合格案件，王德明表示，衛生單位已經展開稽查中，將先從網站要求，若衛生不合格，可開罰6萬到2億元，若追查出源頭在農民，每一件可開罰1.5萬元到15萬元，希望業者與農民能留意，法令是非常嚴格，呼籲要嚴守法令規定，而不合格品項「該下架就下架」。

至於在網路採購蔬果的民眾，王德明建議，生鮮蔬菜買回家後，除了浸泡，要先多次沖洗再切除，若還有疑慮，政府一直在推動有機及產銷履歷蔬菜，這次檢測的7件有機及1件產銷履歷蔬菜，抽檢合格率為100％，建議民眾多花一點錢購買，吃的會比較安心。