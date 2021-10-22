好市多「暖暖包缺貨」採限購！家樂福、愛買庫存量曝光

▲好市多暖暖包缺貨祭限購令。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

近日因天氣轉涼，美式買場好市多（COSTCO）就發生暖暖包缺貨狀況，業者指出暖暖包目前已賣光了，下一批也將採每卡限購1盒方式販售，《ETtoday新聞雲》今（22）日詢問其他通路，包括家樂福、愛買皆表示不會祭暖暖包限購令，庫存量也曝光。

▲民眾跑3趟好市多買不到一盒「暖暖包」，轉頭卻看見有人推整車暖暖包結帳。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

近日有一民眾於網上分享，20日為買暖暖包跑了3次好市多，結果每次去都沒有貨，詢問後只得到「沒有喔、缺貨喔」等回覆，後來卻在櫃台看見，有人推了整車大約3、40盒暖暖包結帳，讓她直呼「瞬間心情變得不美麗。」針對暖暖包缺貨，業者表示，雖訂單已加倍但仍提早賣光，目前要等下一批貨到，但進貨時間尚無法確定，而新到貨暖暖包也將採取限購令，每卡限購1盒。

至於其他賣場是否有缺貨情況，家樂福透露目前全台門市總銷量上千包，相較去年同期「沒有明顯增加。」庫存量也有上萬包，故不會有限購情況；愛買則說暖暖包部份分店有現貨，但有些門市等待進貨當中，目前也不會限制購買數量，以方便民眾採買。