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卡關轉內銷！台東鳯梨釋迦12／1家樂福全面上架

▲▼家樂福文教基金會執行長蘇小貞團隊與台東縣長饒慶鈴交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼家樂福文教基金會執行長蘇小貞（左二）團隊與台東縣長饒慶鈴交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

鳳梨釋迦即將進入盛產期，面對大陸大外銷市場暫停的銷售壓力，台東縣政府農業處、財經處、工策會、農產公司努力洽談內銷通路，饒慶鈴縣長日前並與家樂福文教基金會執行長蘇小貞團隊交換意見後，宣布台東鳳梨釋迦將於12月1日在家樂福271家門市上架，預計11月中旬舉辦預購推廣活動。

▲▼家樂福文教基金會執行長蘇小貞團隊與台東縣長饒慶鈴交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

蘇小貞執行長團隊日前與縣長饒慶鈴、農業處長許家豪、財政及經濟發展處長章正文、台東縣工商發展投資策進會總幹事楊珍琪等人，一同就鳳梨釋迦的銷售交換意見。釋迦被 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，也富含維他命B2、B3及B6及鉀離子等，希望能透過家樂福Carrefour符合國際規格的選果標準下，提供高品質的鮮果，讓台灣鄉親也能認同接受，拓展台東優質鳳梨釋迦的國內通路。

▲▼家樂福文教基金會執行長蘇小貞團隊與台東縣長饒慶鈴交換意見。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東鳳梨釋迦將於12月1日在家樂福271家門市上架銷售。

饒慶鈴表示，讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣政府兩年多來一直努力的目標，今年鳳梨釋迦將進入產季，但外銷受到衝擊，因此，縣府積極媒合通路商協助農民行銷，就是希望減輕農民銷售的壓力，專心顧好釋迦品質，將來不論外銷或內銷，皆能符合各國外銷相關法規和標準，產銷才能穩定。

台東縣府表示，將與各相關地區農會合作做好鳳梨釋迦的產品控管，提供品質、價格穩定的果品，更感謝各店商平臺及通路業者，願意站出來挺釋迦農，幫助農民行銷以打開通路，也請民眾多選購享用，一起行銷台東優質的鳳梨釋迦，讓「鳳梨釋迦萬釋皆佳」、「台東釋迦好釋成雙」，幫果農安度難關。由於農友大多習慣浮動的外銷市場價格，饒也請農民朋友多多配合，堅持品質、穩定價位，讓鳳梨釋迦產業細水長流。
 

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