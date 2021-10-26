喜歡家樂福＞全聯！前者派推爆「這一點」大勝：不然太慢了

▲不少網友大讚家樂福有1點很讚。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

想添購日用品時，很多人會到離家最近的大賣場或超市，可能是愛買、大潤發、家樂福或全聯，但日前全聯震撼收購大潤發，話題吸引討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，直呼家樂福明亮好逛，逛起來心情愉悅，不禁問卦「有人喜歡家樂福大於全聯很多的嗎？」讓其他人也熱議起家樂福的幾點優勢。

這位網友文中表示，如果想買的東西，家樂福跟全聯價格誤差在5塊錢以內，他就會比較想去家樂附，「家樂福就是明亮好逛，進去心情就是愉悅」，好奇像他這種「家樂福派」的人多不多。

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貼文一出，就有人紛紛留言，「家樂福真的比較好逛，希望不要被買走QQ」、「買少少的都去全聯啦！全聯沒賣的去家樂福」、「家樂福點太少了要好跑很遠」、「但全聯雞蛋好多種又好便宜」、「買雞蛋蔬菜去全聯，買肉類牛奶豆漿去家樂福」、「全聯贏在點多跟方便性」、「全聯可以設置免費wifi嗎？一堆蓋在地下室，網路難通。」

▲有網友表示，全聯雖然很方便，但結帳常常要等很久。（示意圖／資料照）

不少網友則是大讚家樂福的幾點優勢，「家樂福點數計算遠優於全聯，而且還能自助結帳」、「家樂福選擇多太多了」、「家樂福點數折抵現金，方便、實用」、「家樂福會員折扣給很足，肉品跟酒也屌」、「家樂福能逛能玩能吃能喝。」

其中，許多人提到全聯目前很難比過的一點，「我喜歡它（家樂福）的自助結帳」、「全聯收銀太慢了」、「全聯結帳超慢」、「自助結帳不用等大媽掏零錢，當然選家樂福」、「家樂福有自助，光這點我就很喜歡了」、「全聯不設自助結帳，排隊才喊支援收銀，搞得整天都在排隊，超廢」、「全聯開放自助結帳好嗎？」