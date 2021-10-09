　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

日前在新媒體創作者分享會上，金馬影后陳淑芳大方展示她的「奶油桂花手」，被現場所有人大讚手背皮膚白皙細緻，完全沒有一點瑕疵斑點，像極了少女。當天也有張艾亞、技安、欣西亞、崔咪等眾多年輕網紅受邀參與，雖然從小看著淑芳阿姨的影視作品長大，但第一次見到淑芳阿姨本人發現，她臉色紅潤、思緒清晰、活力十足，感覺一點都沒變老，實在不敢相信淑芳阿姨已經83歲了，搶著向陳淑芳討教保養祕訣！

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

「橘色不老丸」 國際知名企業家投資家都看好

陳淑芳分享：「我覺得年輕時候要漂亮有活力一點都不難，但經過一場大病，年紀也愈來愈大，真的會很在乎要怎麼保持年輕的外貌，還有健康有活力的身體；拍戲時休息時間常不固定，必須要有充足的精力才能應付大量的工作，腳本也不一定每次能提前準備，可能開拍前才提供，就得在最短的時間內記熟台詞，這半年持續吃NMN EX錠來保養我的體力、記憶力，讓我拍戲都不喊累、台詞也都記熟，就像18歲拍戲的時候一樣，讓我整個人的狀態變得非常得好。」現場也邀請到鄭光男醫師根據Cell Metabolism、Science等相關論文期刊，帶大家進一步的了解NMN，這種美國「橘色不老丸」來頭不小，號稱是未來版的維他命，能夠修護活化全身細胞，達到回春效果；連國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特都看好它的功效，先後斥資天價投入這個新興產業。

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

▲陳淑芳口中的「橘色不老丸就是NMN」，這也是陳淑芳天天必備的保健食品。

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

▲鄭光男醫師講解NMN的功效。

歷時114年 全球科學家解盲抗老成份NMN

從1904年開始，科學家就投入抗老的研究；2013年哈佛大學醫學院教授發現，相當於人類70歲的小白鼠補充一種NMN的成分後，一周後回到20歲的狀態，並延長了30%的壽命；在2018年後續研究中更發現，服用淤NMN後，小白鼠毛細血管的密度和數量恢復正常、運動能力也提高56%~80%，這些都是逆轉衰老的成果。

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

▲小白鼠補充NMN後不但延長壽命，血管與運動能力都有提高。

美國NASA證實 抗衰老時代來臨

美國NASA也證實，科學家已經開發出一種藥物，服用後可以年輕20歲以上，讓逆轉衰老、恢復青春不再是一種神話。2018年，加州理工學院、賓夕法尼亞大學…等科研機構科學家合作下，美國知名生物技術公司發發布了一款含有NMN的抗老食品，讓這種「不老丸」成為媒體的話題；研發單位表示，早在2014年開始，就已經有不少名人透過特殊管道在服用不老的NMN類成分，也讓NMN成為抗老的超級明星。

NMN+N-PLUS功能大躍進 90%食用者「有感逆齡」

目前市面上已經出現許多NMN抗老食品，但專家指出：NMN加上N-PLUS後，效果會更加升級，目前這種升級版的NMN EX錠已經在台上市， 經證實只需要食用一日就能讓細胞增生89%，三天可修復腦神經，五天明顯就可以感受到逆齡的效果；超過8成食用者表示，除了外顯的膚質明顯變佳，也感受到身體機能明顯提升，思緒、記憶力都比以往更好；不老丸NMN EX錠的出現，也在醫美、保養之外，提供另一種更有效的保養之道。

▲▼ 陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」 。（圖／業者提供）

▲NMN添加N-PLUS，效果更升級。

金馬影后陳淑芳、眾網紅激推的保養祕方「NMN EX」哪裡找？
●官網優惠組：https://chshop.work/KmIVA
●MOMO入門組：https://chshop.work/8vNYB
●東森超值組：https://chshop.work/xjypU

●客服電話：0800-520-367、0800-520-367

https://youtu.be/uASI_jXsHuA

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
越南哥「底薪24k變8萬」　曬薪資條鄉民驚呆
王思佳曬「產後真實肚子」　腰掛一團肉！網讚翻
16歲選美少女罹罕見怪病！光速衰老像50歲
警「11種語言+熱舞」祝壽分局長　遭轟拍馬屁回應了
知名網紅全裸慘死街頭！「殺人夫」當場飲彈
鄧佳華穿2萬行頭酸「5倍券給2種人拿的」　經紀人開罵了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

準備副食品傷透腦筋？藜麥蘿蔔糕、大燕麥片　3種大人食品寶寶都適合

年度最紅護髮類得獎新秀「飛柔免沖洗護髮精華」用五倍券聰明購　半價入手最划算

【廣編】夏普震旦推門市振興優惠券　最高7倍折扣再抽萬元好禮

【廣編】加碼回饋！得恩堂眼鏡振興配鏡　消費3000給4000

10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro

搶搭《魷魚遊戲》熱潮！全聯揪「超魷遊戲」限時20天優惠一次看

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」