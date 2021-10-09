陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

【企劃特輯】

日前在新媒體創作者分享會上，金馬影后陳淑芳大方展示她的「奶油桂花手」，被現場所有人大讚手背皮膚白皙細緻，完全沒有一點瑕疵斑點，像極了少女。當天也有張艾亞、技安、欣西亞、崔咪等眾多年輕網紅受邀參與，雖然從小看著淑芳阿姨的影視作品長大，但第一次見到淑芳阿姨本人發現，她臉色紅潤、思緒清晰、活力十足，感覺一點都沒變老，實在不敢相信淑芳阿姨已經83歲了，搶著向陳淑芳討教保養祕訣！

「橘色不老丸」 國際知名企業家投資家都看好

陳淑芳分享：「我覺得年輕時候要漂亮有活力一點都不難，但經過一場大病，年紀也愈來愈大，真的會很在乎要怎麼保持年輕的外貌，還有健康有活力的身體；拍戲時休息時間常不固定，必須要有充足的精力才能應付大量的工作，腳本也不一定每次能提前準備，可能開拍前才提供，就得在最短的時間內記熟台詞，這半年持續吃NMN EX錠來保養我的體力、記憶力，讓我拍戲都不喊累、台詞也都記熟，就像18歲拍戲的時候一樣，讓我整個人的狀態變得非常得好。」現場也邀請到鄭光男醫師根據Cell Metabolism、Science等相關論文期刊，帶大家進一步的了解NMN，這種美國「橘色不老丸」來頭不小，號稱是未來版的維他命，能夠修護活化全身細胞，達到回春效果；連國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特都看好它的功效，先後斥資天價投入這個新興產業。

▲陳淑芳口中的「橘色不老丸就是NMN」，這也是陳淑芳天天必備的保健食品。

▲鄭光男醫師講解NMN的功效。

歷時114年 全球科學家解盲抗老成份NMN

從1904年開始，科學家就投入抗老的研究；2013年哈佛大學醫學院教授發現，相當於人類70歲的小白鼠補充一種NMN的成分後，一周後回到20歲的狀態，並延長了30%的壽命；在2018年後續研究中更發現，服用淤NMN後，小白鼠毛細血管的密度和數量恢復正常、運動能力也提高56%~80%，這些都是逆轉衰老的成果。

▲小白鼠補充NMN後不但延長壽命，血管與運動能力都有提高。

美國NASA證實 抗衰老時代來臨

美國NASA也證實，科學家已經開發出一種藥物，服用後可以年輕20歲以上，讓逆轉衰老、恢復青春不再是一種神話。2018年，加州理工學院、賓夕法尼亞大學…等科研機構科學家合作下，美國知名生物技術公司發發布了一款含有NMN的抗老食品，讓這種「不老丸」成為媒體的話題；研發單位表示，早在2014年開始，就已經有不少名人透過特殊管道在服用不老的NMN類成分，也讓NMN成為抗老的超級明星。

NMN+N-PLUS功能大躍進 90%食用者「有感逆齡」

目前市面上已經出現許多NMN抗老食品，但專家指出：NMN加上N-PLUS後，效果會更加升級，目前這種升級版的NMN EX錠已經在台上市， 經證實只需要食用一日就能讓細胞增生89%，三天可修復腦神經，五天明顯就可以感受到逆齡的效果；超過8成食用者表示，除了外顯的膚質明顯變佳，也感受到身體機能明顯提升，思緒、記憶力都比以往更好；不老丸NMN EX錠的出現，也在醫美、保養之外，提供另一種更有效的保養之道。

▲NMN添加N-PLUS，效果更升級。

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