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11／2起4大防疫鬆綁一次看　6時機免戴口罩

記者黃翊婷／綜合報導

二級疫情警戒將持續至11月15日，不過，自11月2日起部分防疫措施再鬆綁，在6大場合之下可以免戴口罩，包含室內外從事運動或唱歌、室內外拍攝個人或團體照時、外出時有飲食需求等等。《東森新媒體ETtoday》整理出4大開放政策，供民眾參考。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心宣布，維持二級警戒至11月15日。（資料照／記者林敬旻攝）

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A口罩開放

下列例外情形可免戴口罩：

1.室內外從事運動、唱歌。
2.室內外拍攝個人／團體照時。
3.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。
4.山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
5.溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
6.外出時有飲食需求。

▲▼維持疫情警戒標準為第二級口罩規定。（圖／指揮中心提供）

▲一途看懂口罩規定鬆綁。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

B飲食開放

1.開放台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班／船舶、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。
2.電影院全面開放飲食，於室內飲食時應避免交談，飲食完畢則戴上口罩；戶外及等候區若有飲食需求，應與不特定對象保持社交距離。
3.北市動物園開放全園區內飲食，但除了飲食外，民眾仍須全程配戴口罩；兒童新樂園則開放美食街以外的室、內外區域用餐，但不特定對象仍應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

C活動人流開放

1.集會活動人數上限取消。
2.營業場所及公共場域人流控管／總量管制取消。
3.藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。
4.表演場館、演唱會開放搖滾區設置；實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

▲▼11/2起防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲八大行業相關防疫管理措施。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

D場所開放

1.目前仍需關閉之場所（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店／廊、理容院等），但無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

指揮中心說明，應有實聯制體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩，從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境／物品清消等。從業人員需至少完成接種1劑疫苗滿14天，從業人員首次服務前，要提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，而提供餐飲、民俗調理、美容美體，視聽歌唱等服務或營景項目者，須另依衛福部和經濟部相關指引辦理。

未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。另外，指揮中心規劃「有陪侍八大」則是11月16日起符合條件也可開放。

至於台灣何時可以降回一級警戒，指揮官陳時中表示，二級都是做境內開放，降一級會伴同邊境檢疫措施一起。

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