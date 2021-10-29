漢堡、捲餅都中鏢！美國速食店8成餐點含塑化劑　這東西含量最高

▲美國速食店多項餐點被驗出有塑化劑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

美國近日新研究指出，速食店的各項餐點中多數驗出內含苯二甲基酯類塑化劑（phthalates），其中還有86%含有DnBP（鄰苯二甲酸二丁酯），暴露劑量過高可能會導致生殖器異常、兒童學習障礙等症狀，引起美國食品藥物管理局（FDA）關注。

根據《今日醫學新聞》報導，該研究27日刊登於《暴露科學與環境流行病學雜誌》，內容指出，喬治華盛頓大學（GWU）的研究團隊從不同速食店買進64種餐點，包括漢堡、薯條、雞塊、雞肉捲等，發現其中有超過8成樣本含有DnBP，86%含有DEHT （對苯二甲酸二(2-乙基己基)酯），另有約7成含有DEHP（鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯），而雞肉捲、漢堡等含肉製品的DnBP含量最高，雞肉捲DEHT含量又比漢堡高得多。

研究指出，DnBP及DEHP都是具生殖毒性的環境荷爾蒙，暴露劑量過高恐怕造成生直器官異常、肝臟或甲狀腺疾病，甚或導致兒童學習障礙，而DEHT則是一種塑化劑替代品，雖然尚未證實對人體有害，但實際上對健康及環境的影響仍有待觀察。

▲漢堡等含肉類製品的餐點，塑化劑含量又更高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



研究提到，其中一間速食店的漢堡中被驗出另一種塑化劑替代品DINCH，該廚房的塑膠手套也有相同成份，推測食物中的塑化劑來源之一，可能是員工在處理食材時戴著手套，而漢堡、捲餅類餐點更需要人工製作，也可能就是因此DEHT含量比薯條還高。但也有些餐廳的食品中含有DnBP、DEHP，手套中卻未驗出，顯示在食品供應鏈中，還有其他步驟暴露了塑化劑。

參與研究的喬治華盛頓大學公衛教授佐塔（Ami Zota）表示，在弱勢社區（低收入戶、有色人種等）有更密集的速食店，當地民眾較難攝取到健康的蔬果，需要更多研究討論是否他們更容易吃進有害物質。佐塔先前提及，在家料理的民眾體內含有較低永久性化學物質，推測是因在家煮飯時比較不會戴塑膠手套，或使用塑膠包裝食物。

雖然研究驗出的塑化劑數值都未超過FDA的標準，不過FDA仍對此表示，會對該研究進行討論並做為科學證據之一，如果確定添加物的危害性，可能會將使用許可撤銷。