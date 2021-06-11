好市多熱賣「顧可飛保健品」塑化劑超標　677名消費者求償6億！

▲「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」 。（圖／取自官網）



記者黃宥寧／台北報導

受到台灣民眾喜愛的美式賣場好市多（COSTCO）2017年上架販售由「全國維他命有限公司」進口的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」上架短短半年被踢爆塑化劑超標。共有677位消費者透過行政院消費者保護會提起訴訟，求償6億，士林地方法院11日宣判，原告消保會獲賠207萬餘元。可上訴。

顧可飛植物性DHA藻油膠囊由全國維他命從美國進口，標榜孕婦、老人、小孩都很適合吃，有益健康，2018年6月，該藻油膠囊遭踢爆塑化劑超標，消保會事後協助677位消費者提起訴訟，提告代理商全國維他命以及易康國際，求償6億。

消保會當時指出，全國維他命、易康國際的負責人相同，可能是不同通路鋪貨所需而設立，產品可能是同批代理進口的膠囊另外分裝，因此一併提告。

根據判決結果指出，全國維他命、好市多應賠償消保會188萬餘元；全國維他命、易康國際應賠償消保會12萬元；全國維他命另賠消保會6萬餘元。

▼好市多上架的健康食品顧可飛植物性DHA藻油膠囊，被踢爆塑化劑超標，遭677位消費者求償6億元。（圖／記者張一中攝）

▲COSTCO好市多 。（圖／ETtoday資料照）



2018年9月19日，1名廖小姐接受本刊電訪時表示，她為了寶寶的腦部發育，在懷孕3個月時開始攝取「顧可飛DHA藻油植物膠囊」，按照仿單一天一顆劑量，到生產前總共把180顆吞下肚，但女兒出生到滿月這段期間，換尿布時總會看到一絲絲黏稠的血跡，詢問醫師得知，這是媽媽偏高的荷爾蒙透過胎盤傳給寶寶，照理來說1至2週就會自然消失，沒想到卻拖了1個月才改善。

同樣，2018年藝人林宥嘉得知妻子丁文琪懷孕期間也有吃到該產品，更在臉書PO文附上「心碎」圖案崩潰寫道：「已經吃完一罐新聞報導塑化劑超標5倍的藻油膠囊的我傷心欲絕。」並透露，妻子原先是因為擔心會有重金屬問題，才沒有吃魚油、改吃藻油，沒想到卻可能吃進塑化劑。

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