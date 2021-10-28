「我死則國生」邱國正精神喊話　勉勵東沙官兵：矢志與島共存亡！

▲東沙島空拍圖。（圖／取自高雄市水利局網頁）



記者林銘翰／台北報導

美國智庫日前兵推發現，若中國進犯台灣在南海的東沙島，美國回應選項寥寥可數，凸顯美台「針對中國小範圍侵略」建立嚇阻力的必要性。對此，國防部長邱國正表示，國軍持續強化東沙防務、強化戰力，他也勉勵駐島官兵要矢志與島共存亡，「我死則國生」，要有信心堅守到底。

美國智庫日前兵推發現，若中國進犯台灣在南海的東沙島，美國回應選項寥寥可數，凸顯美台「針對中國小範圍侵略」建立嚇阻力的必要性，並建議台灣採用「毒蛙戰略」，讓中國在進犯之初就嘗到軍事和政治上的痛苦，侵略成本大過於侵略帶來的好處。

立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正、外交部次長田中光、陸委會副主委邱垂正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告，並備質詢。

邱國正答詢時指出，新加坡在國防上使用「毒蠍戰略」，若敵人對其有企圖，將會造成敵方很大傷害，國軍在2018年後持續在東沙島及南沙太平島強化偵蒐、指揮通訊、打擊力、後勤支援力等有形戰力。

邱國正說明，他也透過視訊會議勉勵駐島弟兄，一定要與島共存亡，因為「我死則國生」，如果官兵求存活，國家就完蛋了，因此國軍要有信心堅守到底。

邱國正會前受訪時則表示，對於任何一個部隊，第一個要求就是自我防衛能力，如果一個部隊沒有自我防衛能力，或者是自我防衛的能力不強，「它要變毒也沒辦法」。

邱國正也強調，國軍持續強化自我防衛能力，東沙島雖然只是一個小島，但是國軍都有強化戰備的工作。