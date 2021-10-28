基隆捷運一變再變　謝國樑：主政者沒問過基隆民眾意見

▲基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

針對近日基隆捷運吵得沸沸揚揚，國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑今（28日）表示，到底基隆捷運要扮演的功能是什麼？是要運輸？還是觀光？還是兩者兼具？這是主政者該事先做通盤考量，從一開始規劃輕軌，再到升級為中運量捷運的反覆，透露出來的就是主政者的思慮不周，會造成爭議也不意外，因為事先沒問過基隆民眾的意見。

謝國樑表示，受到地形限制影響，基隆要蓋捷運，與目前台鐵不僅是競爭，甚至可能是共生（共軌），尤其是基隆到八堵這一段，一但共軌共生，捷運族的通勤時間與成本勢必增加，這絕對是引發民怨，因此，國樑始終堅持，捷運若只是變成不同車體的「雙軌化台鐵」，還影響現有通勤族的權益，那真的大可不必。

他說，試想一件事，本來八節、十節車廂的台鐵，變成四節車廂的捷運，通勤族在上班時間擠不上捷運，付出去的車費增加，以往一班到台北車站，現在變成要到八堵或南港站轉乘，通勤族肯定不滿，這與我當初爭取台鐵基隆到台北直達車的立場背道而馳。

至於很多人會說，搭乘習慣等可能會隨時間而改變，謝國樑說，但另一個問題來了，本來80億元的建設預算，一變再變之下，現在已經暴增至425億元，如果基隆到八堵這段採高架，還要再增加70億元，等於總體經費要拉高到至少500億元以上。這個經費支出，誰要埋單？依舊還是你我全體人民埋單，也就是「政府請客、民眾埋單」，未來就是債留子孫。

謝國樑表示，柯文哲說「基隆捷運沒到基隆，就跟太陽餅沒有太陽一樣。」這句話說得沒錯，也一語中的道出基隆人對「基隆捷運」的期待，但仍舊忽略了「使用者習慣」，只是在文字上做文章，但少了點交通建設的本質，這無助於解決爭議，期許看到多一點實質討論。

謝國樑說，到底基隆捷運要扮演的功能是什麼？是要運輸？還是觀光？還是兩者兼具？這是主政者該事先做通盤考量，從一開始規劃輕軌，再到升級為中運量捷運的反覆，透露出來的就是主政者的思慮不周，會造成爭議也不意外，因為事先沒問過基隆民眾的意見。

謝國樑表示，他參選市長的主要政見之一，就是推動基隆科學園區，成為內湖科學園區2.0，讓首都減壓，搭配捷運延伸至八堵的第一段工程，可以帶進人潮、帶動產業發展，讓捷運與台鐵的經營可以雙贏，而不是相互搶客而雙輸。

他抨擊，2017年蔡政府的前瞻計畫將基隆輕軌納入，原本說2022年通車，還說是「基隆30年來最大建設」，結果隨著4年的時間過去，版本一變再變，原本的輕軌已經逐漸長大成中運量捷運，一度為了終點站的選址吵來吵去，眼看2022年預定的通車時間已經要來臨，到現在版本都還沒定案，交通部的處理過程在基隆民眾眼裡已經變成一場鬧劇。