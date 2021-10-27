王不見王？為基捷隔空交火多日　柯文哲、林右昌未同台

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日為基隆捷運與基隆市長林右昌不斷隔空互嗆，交通部長王國材也直言，2020年4首長會議就有5點結論，如果當初有共識，柯文哲應尊重，「柯市長可能有健忘症。」柯文哲27日下午出席公開活動，該活動也有邀請林右昌，但由於赴基隆市議會施政報告未到場，改派基隆市副市長林永發，柯、林兩人交火至今仍未碰面。

柯文哲27日下午出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會，會前被問到關於總統蔡英文的4個不同意、基隆捷運爭議等問題，柯文哲皆未正面回應。

而林右昌、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人也有受邀出席該活動，但由於林右昌在基隆市議會進行施政報告，侯友宜在新北市議會市政總質詢，僅只有鄭文燦親自到場。

基隆市由基隆市副市長林永發代表參與活動，被問到關於基捷一事，林永發指出，基隆捷運本來就是一個好事，2020年4首長會議中，大家也有共識朝著此方向前進。

至於為什麼林右昌沒親自到場？是否因為擔心尷尬？林永發回應，林右昌在市議會，所以沒辦法過來，「他有什麼好尷尬的？」今天議會開議，市長必須要做施政報告，沒辦法跟議會請假。