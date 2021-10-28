許常德爆「諮商師性騷」！連曝粉絲5封信挨告　不起訴理由曝光

▲許常德。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

音樂人許常德2月間在臉書透露，有女網友15歲時遭到高姓心理諮商師騷擾，還對她說「滿18歲後就可以發生關係了」；心理諮商師高育仁不滿遭影射，要求許公開私信，「不要讓人有想像空間」，事後李真的公布了5封信，讓高育仁不滿提告妨害名譽。但台北地檢署認為許沒有犯意，且信中都沒提到高育仁，28日處分不起訴。

許常德2月間在臉書曝光一名暱稱A女的女網友遭到騷擾經過，A女表示，當年她才15歲，父母看到高姓諮商心理師的書後，便帶她去做諮商，那時對方已40多歲，有個20幾歲的妻子，和一個剛出生的女兒，在外形象則是個好好先生；大約半年後，對方開始伸出魔爪，「他對我說很多很猥褻的話，甚至辱罵我的人格，說我頭腦、觀念有問題」，同時也不斷洗腦，男生就算結婚，也可以在外找女人，因為女人本來就是生來給男人用的。

A女控訴，高男甚至還稱，「現在慢慢發育，等過個2、3年，滿18歲後就可以發生關係了」，種種言語令年紀尚小的她十分混亂，一直到20歲才終於鼓起勇氣向學校輔導老師說出經過，這才明白對方的陰謀詭計。在許常德貼文曝光後，各界撻伐聲四起，諮商心理師高育仁也現身回擊，強調自己有玩笑言語但絕不至騷擾。

許常德也應高育仁要求，接連公開曝光5封不同苦主的來信，內容包括性騷擾、言語批判身心極不穩定的患者等等。事後高育仁駁斥，這些指控都是子虛烏有，不滿許常德將內容放在網路上供不特定人士閱覽，甚至還稱他是「狼人」，造成其名譽受損，因此提告妨害名譽。

但檢察官調查卻發現，許會公開女粉絲的私訊來信，就是高當時為了證明自己清白，要求許常德公開私訊證明；而許為了證明自己未胡亂編造，應要求公開信件，讓社會大眾公評。因此檢方最終認定許公開信件並非是以妨害高育仁名譽為目的，因此予以不起訴處分。

▼許常德當時在臉書曝光5封私信。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）