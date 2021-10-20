太魯閣部落音樂會登場　大草皮賞原民歌舞

▲歌手一好．屴夯擅長創新的曲調來表現太魯閣族的傳統文化內涵，自寫自唱，以獨特的形式與風格，唱出自己內心最真實的情感。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受疫情影響而暫停的太魯閣部落音樂會及文化體驗活動，即將於10月23日下午恢復舉辦，邀請太魯閣族創作歌手一好．屴夯及原住民音樂團體「低調的太陽」樂團等輪番演出，當天也同步推出太魯閣族服體驗活動，歡迎到太魯閣臺地共享山水間的音樂饗宴。

太魯閣國家公園管理處表示，10月23日的部落音樂會，演出時間為下午2時30分至3時50分，傳統文化體驗活動是下午1時30分至3時30分，地點就在太魯閣臺地的大草坪。歌手一好．屴夯擅長創新的曲調來表現太魯閣族的傳統文化內涵，尤其常以自己從小在山林間成長的經驗為創作題材，自寫自唱，以獨特的形式與風格，唱出自己內心最真實的情感，也讓人感受到他對太魯閣族山林文化的深厚感情。而他在作品中灌注豐厚的情感，也讓他在去年由文化部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的「台灣原創流行音樂大獎」受到青睞，在原住民族語組中脫穎而出，獲得首獎的殊榮。

▲「低調的太陽」樂團詮釋台灣各族原住民的音樂，曾到原住民電視台、花蓮縣聯合豐年祭、秀林鄉感恩祭等各種場合演出。

另一個演出團體「低調的太陽」樂團是由太魯閣族的洛金、阿隆及阿美族的小恩、少強4位年輕人組成的樂團，吉他手洛金和小恩擔任雙主唱，而阿隆及少強則是貝斯和鼓手，他們以現代的吉他、鼓等樂器及具穿透力的嗓音，詮釋台灣各族原住民的音樂，曾到原住民電視台、花蓮縣聯合豐年祭、秀林鄉感恩祭等各種場合演出。

▲活動當天提供太魯閣族服體驗。

傳統文化體驗活動推出的是太魯閣族服體驗，邀請太魯閣國家公園區內的「同禮部落自然生態自治協進會」協助，提供太魯閣族傳統服裝供民眾試穿拍照，也為民眾解說太魯閣族文化內涵。

太管處指出，今年的部落音樂會計畫舉辦4場，第1場次於3月6日舉辦後，就因疫情而暫停舉辦，如今疫情舒緩，將於10月23日、11月6日及12月4日各舉辦一場，歡迎大家一起到太魯閣臺地聽音樂玩體驗。