美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？

▲拜登近來脫口說出一句「我們對此有承諾」，引發外界對於美國協防台灣的猜測與聯想。蔡英文則在CNN專訪中證實有美軍在台協訓，讓此不再是禁忌話題。（合成圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國對台一向採取「戰略模糊」政策，然而，拜登總統日前在美國有線電視新聞網（CNN）節目中被問到美國是否會防衛台灣時回應，「會，我們對此有承諾」。蔡英文證實美軍在台的一席話更引發廣大關注。有外媒就分析，美國戰略模糊的傳統政策似乎正在失衡，甚或有可能被打破。

「法國國際廣播電台」（RFI）於28日刊載一篇以《美台關係正在突破戰略模糊底線？》為題的報導指出，美國對台的傳統政策大約可簡化為「戰略模糊」、「一個中國」（基於台灣關係法、美中三公報與六項保證）、「不支持台灣獨立」，但會協助台灣維持自衛能力（軍售），然而，這種脆弱的平衡似乎正在失衡，甚或被打破？

報導提到，美國與台斷交40多年以來，從來都沒有一位總統像拜登這般明確地表示「會捍衛台灣」，也沒有任何條約約束美國必須協防台灣，儘管拜登當晚的訪談主要集中在內部改革，但他不可能不清楚此番言論「超級敏感」。隨後，白宮解釋美國政策並無任何改變，中國官媒也說白宮在「緊急滅火」，但美國國務卿布林肯26日又聲明支持台灣有意義地參與聯合國，遭中國外交部強烈指責稱美方嚴重違反「一中原則」。

專家指出，美國對台戰略模糊的重要性在於，繼可以震懾中國，又能使美國保持彈性，但現在這一戰略是否還繼續奏效？近來，美國對台表述似乎愈趨「清晰」，在一些分析人士看來，這與北京在台海製造緊張有重大關係，中國軍機越來越大規模進入台灣防空識別區，加上最近傳出北京進行了高超音速導彈試驗，也讓美國感到擔心。

前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）在新書《拒止戰略》中表示，中國正在追求區域軍事優勢，而美國的戰略是阻止中國成為亞洲最大強權，台灣處於關鍵地理位置，且與美國有「準盟友」關係，顯然成了中國的首要目標，美國必須做好為了台灣「與中國開戰」的準備，才能遏阻中國侵台。

報導指出，美國的聯盟外交似乎正發揮效應，在美中為了台灣問題對峙的同時，歐洲支持台灣的動作也愈來愈大。據稱，一個歐洲議會訪台代表團即將出發，而台灣外交部長吳釗燮則到訪捷克與斯洛伐克，這是過去從未有過的情況。對中國來說，如果不能迅速有效地遏制這類情況，將產生「破窗效應」，可能有更多國家效仿。

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