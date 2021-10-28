蔡英文證實美軍駐台「若中入侵美將伸援手」　CNN專訪4重點一次看

記者吳美依／編譯

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，來自中國的威脅與日俱增，並且首度證實美軍在台訓練。她相信，若台灣遭受來自中國的攻擊，美國及其他區域民主夥伴將會伸出援手，「台灣並不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由、熱愛和平，與本地區大多數國家共享價值觀，並且在地理上具有戰略重要性。」

蔡英文是數十年來，首位承認美軍為訓練目的駐台的總統，她並未透露目前駐台美軍人數，但稱「沒有人們想像得那麼多」，「我們與美國進行廣泛合作，旨在提升我們的防衛能力」。

蔡英文表示，台灣是一座民主燈塔，為了維護全球民主價值信念，必須受到捍衛，「這個島上的2300萬人口，每天都在努力保護自己，保護我們的民主，確保我們的人民享有應得的自由。如果我們失敗，那就意味著，相信這些價值的人們將懷疑，他們是否應該為這些價值觀而奮鬥。」

CNN寫道，美軍2020年初曾發布影片，內容顯示美軍特種部隊在台灣訓練士兵，但事後又刪除。同年11月，台灣國防部宣布美軍在台訓練台灣士兵，稍後又向當地媒體否認。

1、中國─台灣緊張局勢上升

蔡英文曾任法學教授及貿易談判代表，2016年成為台灣首位女總統，被視為一項歷史性勝利。此前，台灣發生大規模學生運動，反對其前任者、國民黨前總統與中國大陸建立更緊密的聯繫。

蔡英文本周稍早帶著CNN團隊在台北漫步時，迎來民眾揮手與感謝，甚至要求合影。但自從她上任後，北京與台北的關係迅速惡化，任期期間也持續受到海峽另一端的無情攻擊與嘲諷。

中國政府相信，蔡英文及其所屬的民主進步黨（DPP）支持台灣正式獨立，儘管她在公開聲明中支持維持現狀，也就是台灣不會發表正式聲明，並且維持自治。

在台灣前幾屆政府與中國發展的經濟與外交關係出現裂痕，以及美台關係進一步升溫後，中國軍方加大力道對台施壓，進行一系列軍事演習及武力展現。美台關係深化的具體措施，包括美方官員高調訪問、華府8月宣布7.5億美元對台軍售，以及美國領導的「四方安全對話」同月發表聲明支持台灣。

根據台灣國防部，僅截至今年10月5日，北京一共派遣150架戰機進入台灣防空識別區，這是北京精心執行的武力展現，在可能引發台灣反應、卻未進入空域的地方逗留。

中國國家主席習近平10月8日發表重大演說，再次承諾兩岸「和平統一」，儘管他沒有提及入侵，先前卻拒絕排除軍事行動的可能性。國台辦發言人27日也證實，北京保留使用武力追求「統一」的權利（right）。

2、台灣總統願意與中國談話

儘管蔡英文自認內向，卻是台灣的熱情捍衛者，以及台灣人民的犀利擁護者。她在10月10日國慶時回應共軍日益加大的軍事行動時表示，台灣不能被迫遵守「中國為台制定的道路」，「絕不應該幻想台灣人民將屈服於壓力」。

蔡英文接受CNN專訪時，呼籲日本、南韓、澳洲等區域夥伴支持台灣，「當獨裁政權展現出擴張主義傾向時，民主國家應該團結起來對抗他們，而台灣就在第一線」。

蔡英文2020年以更高票數連任成功，她向CNN表示，在第2任期想要迅速實現台灣軍隊現代化。台灣今年8月宣布斥資14億美元採購F-16等新型戰鬥機，台灣軍隊2020年12月也展開「潛艦國造」計畫。

蔡英文向CNN表示，政府需要調整軍隊以防衛島嶼，而非訴諸傳統軍力，「我們有著傳承自中國的體系，但那是一個非常不同的國家……防衛大片領土與保護一座小島的方式不同，所以我們必須改變軍隊結構的傳統思維」。

她也沒有放棄改善與北京關係的可能性，如果習近平願意的話，願意與對方坐下來談話，「我將鼓勵他與台灣政府及人民進行更多對話，更深入感受台灣的情況……當然，我們在了解中國情況的方面也會做得更多。我們已經多次表示，我們想要與中國對話，這是在處理兩岸關係時，避免誤解、失算及誤判的最好方式。」

3、蔡英文：美國將會協防台灣

美國與區域合作夥伴之間沒有任何條約，保證台灣遇襲時將會協防台灣，但隨著台北、北京緊張關係升級，一些國家表達對台支持。

日本防衛大臣岸信夫9月向CNN表示，「台灣發生的事情與日本直接相關」，而東京將回應該區域貿易路線受到的任何安全威脅。美國總統拜登21日參加CNN節目「市民大會」（Town hall），被問及美國是否協防台灣時態度堅定，「是的，我們對此有所承諾」。

蔡英文向CNN表示，人們對於美國總統的言論有著「不同詮釋」，但她相信，如果台灣遭受來自中國大陸的攻擊，美國及其他區域民主夥伴將會伸出援手，並指出台灣在全球半導體供應鏈上扮演的領頭羊角色，區域大國在維護台灣安全方面擁有「共同利益」。

蔡英文被問及，台灣是否能夠獨立防衛時表示，「只要能夠做到」台灣就會自我防衛，「但讓我重申，我們擁有盟友及志同道合國家的支持，非常重要」。

美國對台支持與日俱增，華府也開始推動台灣參與更多國際組織，尤其聯合國（UN）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日在推特上表示，台灣是「關鍵合作夥伴與民主的成功故事，呼籲讓台灣在聯合國發揮更大作用。」

蔡英文表示，台灣能夠更積極參與聯合國，是國內政壇的長期政策，她不擔心激怒北京，「我們已經表達想要加入聯合國體系的願望，而中國也有自己的觀點，這要交由國際社會判斷。」

4、蔡英文：習近平統治的中國「更加野心勃勃」

蔡英文執政適逢中國崛起，而習近平如今被視為中國數十年來最強大的領導人，他2017年展開第2任期以來，開始改變中國的全球定位，在其領導下，共軍變得更先進、規模更大，海軍艦隊規模更是超越美國。

與此同時，習近平的外交政策目標，讓被稱為「戰狼」的激烈民族主義外交官廣受提拔，這些人願意在高度爭議及敏感議題方面，替中國立場辯護，而台灣往往被稱為「北京最紅的一條紅線」。

蔡英文意識到來自日益強大的鄰國的威脅，「（他們）更有野心也更有擴張主義。因此，他們以前能夠接受的事情，現在可能無法接受了」。但她相信，儘管政治體制不同，雙方政府仍能和平共存，「我們是否能夠坐下來討論分歧，達成和平共存？我認為，這是我們人民、中國人民以及本區域人民的期望」。

蔡英文表示，中國共產黨決定他們想與本區域，以及世上其他地區建立何種關係的時刻即將到來，「習近平想與本地區及全世界擁有和平關係，還是他想要佔據主導地位，讓全世界都聽他的、都聽中國的？」

儘管在習近平控制下，中國正朝向更大程度的獨裁方向走去，蔡英文卻沒有放棄中國民主的希望，「（民主）既混亂又充滿抗爭，但最終仍能找到最好的治理方式，而建立社會秩序的最好方式，就是讓人們能夠和平生活在一起」。

根據法律，蔡英文只能擔任2屆總統，但在2024年1月卸任前，她還有很多工作要做，首要任務包括讓台灣與世界連結起來，團結社會以對抗試圖分裂台灣的其他政府。她希望自己能夠作為一位讓人民更團結的領導人而被記住，「我希望他們能夠記得，我是一個盡了最大努力保護這個地方，讓這個地方更安全、更有活力的人。」

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