各縣市焚化廠歲修不代燒垃圾　台東焚化廠提前年底測試後試燒

▲台東縣內掩埋場爆量，焚化厰將提前在年底進行測試校調，預計明年上半年完成試燒。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府27日擴大舉辦清潔隊員節活動，縣長饒慶鈴特別感謝清潔隊員疫情期間的努力。針對全縣垃圾處理問題，饒慶鈴提到，目前全台各縣市焚化廠陸續進行歲修，皆不代燒外縣市垃圾，全縣的垃圾幾近飽和只能堆置於縣內掩埋場，為因應爆量危機，將提前在年底進行焚化廠測試校調，預計明年上半年完成試燒。

饒慶鈴說明，台東的家戶垃圾有高達98%無法外運處理，只能堆置在縣內掩埋場，現在除了家戶垃圾再加上一般事業廢棄物，每月將有約3500公噸面臨無處去的問題。高雄廠早已拒收其他縣市垃圾，今年9月底也暫停收外縣市一般事業廢棄物，而其他縣市焚化廠也將整修無法代燒。環保局10月5日得知後著手開始協助業者，邀集垃圾掩埋場的鄉鎮市公所研商應變方式，因全縣一般事業廢棄物來源最多落在台東市、卑南鄉及關山鎮地區，在與三鄉鎮市公所研商後，開放讓台東一般事業廢棄物先存於此三鄉鎮掩埋場，而其實這三鄉鎮的掩埋場也早已飽和。

環保局表示，台東的垃圾掩埋場皆逼近飽和，加上高雄以及其他縣市焚化廠早已不代燒他縣市垃圾，為解決垃圾無處去的問題，台東焚化廠自11月中旬起為期一個月將開放垃圾進廠儲放；另為活化掩埋場空間，也積極協助各掩埋場進行垃圾壓縮打包作業，希望延長掩埋場使用壽命。目前台東垃圾焚化廠修繕工程進度已達近8成5，垃圾無處可去的危機，更顯得垃圾自主處理的重要與急迫性，因此焚化廠除提前在今年底前進行機器測試校調，預計明年上半年完成試燒。