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嫌公車開太慢！　火爆阿北「菜籃車砸頭」司機當場昏倒座位上

嫌公車開太慢！　火爆阿北「菜籃車砸頭」司機當場昏倒座位上。（圖／翻攝自微搏）

▲老人竟然把司機砸暈。（圖／翻攝自微搏）

記者李振慧／綜合報導

黑龍江哈爾濱發生一起誇張事件，一名68歲阿北搭乘公車時嫌司機開太慢，一氣之下竟然抬起菜籃車砸向司機，導致對方當場暈倒在座位上一動也不動，危險行為嚇壞其他乘客，也在網路上爆紅引發討論。

事件25日上午6時發生在哈爾濱市65路公車內，從監視器畫面可看到，公車上當時擠滿了人，車輛行駛至太平大街路段時，一名老人突然拉著菜籃車跑到駕駛座旁，司機察覺情況不妙趕緊停下車，結果被對方砸暈在座位上，過了一陣子才醒來報警。

公車公司人員表示，那名老人上車後就一直催促司機，「為什麼開這麼慢」、「你不能開快一點嗎」，司機回覆「公車現在是有限速的，為了乘客安全不能開快」，結果把老人惹得更生氣就砸下去。

被砸傷的金姓司機後來送醫，發現頭部有輕微腦震盪與外傷，事發2天還是有頭暈、噁心等症狀，他心有餘悸表示，「自從開車以來從沒遇過這種事，醫藥費都是我自己出的，花了人民幣700多元（約台幣3,045元）」。

影片在網路上引發上萬網友討論，許多人批評打人阿北，「居然毆打司機，太誇張了」、「構成妨礙安全駕駛罪了吧，危害到全車乘客和司機的命耶」、「看著就好生氣」、「涉嫌故意殺人了，一定要重罰」。目前公司安排司機暫時在家休息，警方已受理案件調查。

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