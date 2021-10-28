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法國參議員李察：台灣面對中國敵意　沒理由相信一國兩制

▲總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察（Alain Richard）主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察（Alain Richard）主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電

本月上旬訪台的法國參議員李察回國後多次接受媒體訪問，談論台海情勢，除為台發聲，更強調中國對世界的威脅。李察在昨日電訊報專訪中表示，面對中國敵意，台灣沒理由相信一國兩制。

法國參議院友台小組主席、前國防部長李察（Alain Richard）10月上旬訪台，行程受矚目，返法後陸續接受費加洛報（Le Figaro）、FRANCE 24、RTL電台（RTL Radio）等媒體專訪，談論訪台心得與台海現況。

「電訊報」（Le Telegramme）昨天刊登李察又一專訪，李察在專訪中表示，中國敵意的行為是多邊秩序的一大警訊。

李察首先表示，10月作為參議院友台小組主席帶領代表團訪台，讓他們得以在互信的氛圍下，與台灣主要政治要角對話。

記者詢問台灣當局對習近平「統一」策略的反應，李察回覆，兩岸並沒有共識，台灣反對中華人民共和國透過與台灣自由社會對立的概念與手段企圖強制併吞。和過去相比，台灣領袖現在更沒有理由相信中國所說的「一國兩制」。

李察說，毫無疑問，在台灣看來，中國正企圖藉由增加軍事侵擾來取得掌控，且台灣也努力抵擋中國不同形式的攻擊，包括軍機繞台、海軍惡意舉動等。

他表示，中國軍力發展以及在周邊區域敵對舉動所造成的不確定性，是對多邊秩序的確切警訊。而美國政治領袖近日的發言也展現了他們的決心，「他們顯然意識到台灣在中國海軍可能宰制印太地區狀況下的重要性，中國宰制將構成世界穩定的嚴重威脅」。

李察解釋，法國立場希望台海保持現況，「並藉由國家海軍通過海峽來捍衛自由航行」；至於法中關係走向，則應將法國的經濟利益納入考量。

電訊報詢問，美國企圖向印太盟友鼓吹將與中國進入純粹敵對關係，法國能否避免進入這種關係。李察說，「未來如何要端視北京為了成為可信賴夥伴，願意怎麼做」。他認為，中國領袖眼下擁有的，受益於故中共領袖鄧小平40年前的開放並與民主國家交流合作。

李察最後表示，「若中國領袖背棄這條道路，在我看來顯然就是過去這幾年的專制走向，那麼反抗他們的舉措只會越來越強烈」。

重量級參議員李察返法後多次在媒體中為台發聲，不僅表示台灣就是擁有一切國家實體條件的「重要國家」，也多次提及中國野心對印太地區，乃至於對世界的威脅。他曾在費加洛報專訪中說，「法國可以向中國靠近，但前提是中國不能是侵略者；簡言之，中國已是個危險」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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