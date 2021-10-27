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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

瞄準高雄、基隆港？　解放軍首次進行碼頭爆炸毀傷試驗

▲▼大陸成功進行一場高樁式碼頭水下爆炸試驗，有分析認為未來在進行武統時，對高雄、基隆等軍港進行打擊。（圖／翻攝自央視）

▲大陸成功進行一場高樁式碼頭水下爆炸試驗，有分析認為未來在進行武統時，會對高雄、基隆等軍港進行打擊。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸近日成功進行一場高樁式碼頭水下爆炸試驗，過程中一顆水下爆炸物將試驗碼頭完全摧毀。有分析指出，這場試驗明顯是針對台灣而來，解放軍在實施武力統一時，會對高雄、基隆等軍港進行打擊，以摧毀其海上作戰能力。

《央視》報導，海軍研究院所屬研究所在某軍港成功組織了一場針對高樁式碼頭的水下爆炸試驗，一顆水下爆炸物將試驗碼頭完全摧毀。試驗獲取了大量實戰條件下的爆炸毀傷數據，為戰時戰場決策提供有力支撐，同時強調這項試驗在中國屬首次。

相關研究人員指出，基地港口碼頭是敵軍作戰體系的核心樞紐，後勤補給船隊必須頻繁往來於基地港口與前線進行彈藥、油料等補給品運送。如果能夠通過水下爆炸等隱蔽方式將其碼頭摧毀，可以將其戰爭潛力消滅於無形。

這項試驗讓不少大陸軍迷與台灣連繫在一起，認為解放軍在實施武統時，會對台軍的高雄、基隆等軍港進行打擊，摧毀海上作戰能力。但也有人指出，解放軍此舉應該是針對南海島礁戰備，以及防備美日等力量。

▲▼解放軍第81集團軍的裝甲車進行投送演練。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍第81集團軍的裝甲車進行投送演練。

事實上大陸在今年持續在軍事上加大對台灣施壓力度，日前被視為攻台主力的東部戰區陸軍第72集團軍所屬旅級部隊，在安徽東部的三界訓練基地進行一場山地進攻戰鬥演練，下轄的偵察、裝甲、工兵、步兵等兵種進行全過程、高強度、快節奏練兵，簡單來說就是演練如何進行登島後的作戰。

此外，有預備性質的中部戰區第81集團軍所屬合成旅也在近期於山東半島進行「千人千車千里的投送演練」，動用大型客滾船運輸大批坦克、步戰車等作戰裝備，以及旅屬各式後勤車輛。據了解，中部戰區的解放軍素稱戰略機動部隊，是支援一線作戰部隊的預備力量，此次第81集團軍進行投送演練意圖明顯，台海地區的戰事才需要這麽大的投送規模和力度。

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