為何美國總統時不時「口誤」挺台灣？原因曝光　學者：是面子問題

記者張寧倢/編譯

美國總統拜登曾聲明將遵守「台灣協議」卻未具體說明,上周他又在CNN節目上明確表態,若台灣遭中國攻擊,美方會協助防衛,「我們對此有所承諾。」這些言論隨即引發各界關注,也讓人疑惑拜登究竟是一時搞混口誤?還是在暗示美國的戰略模糊發生變化?對此。有學者就投書指出,總統口誤其實有原因。

前美國國防部長辦公室對中事務官員的國際關係學者柏斯克(Joseph Bosco)投書美國《國會山莊報》(The Hill),提出一個問題:為何無論是民主黨總統小布希、拜登或是共和黨的川普都曾經時不時發生「口誤」,而且強調是「口誤」地表示,「若有必要,美國將為了拯救台灣不惜與中國開戰」呢?

柏斯克表示,假如華盛頓已經在某個時機秘密決策要保衛台灣,或甚至如川普暗示的「中國知道我要做什麼」一樣,已在私下向北京表明其意,那為何白宮總是不願意公開談論或承諾協防台灣呢?他分析出3個原因,最常見的猜測是華府不想鼓勵台灣獨立派人士向前推進,也不想刺激北京作出軍事回應,2003年前總統陳水扁提出台獨公投時,美國官員曾憤怒警告,若台海發生衝突,台灣不能指望美國支持,只能靠自己,公投程序最終石沉大海。

柏斯克認為第2個原因是,華府想避免,當台灣知道美國將干預兩岸衝突後,卻不採取措施加強自我防衛的「搭便車」心態,這也曾是川普拿來批評日本、韓國與北約等美國正式盟友的爭論點。北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也坦承,儘管川普為此受到批評,但這些言論確實取得了成效。總統蔡英文曾說,無論美國出兵與否,台灣都將採取強硬的自衛姿態。

柏斯克分析的第3個原因是,美國要避免向北京發起挑戰,因為中國的強硬派人士會認為這是對中國主權與民族自豪感的直接挑戰。有人認為,只要這些威懾的訊息只在檯面下被傳達或理解,台灣問題就仍有爭論,這種公開的「模稜兩可」就能保住中國的面子,保持著相對的穩定狀態。

