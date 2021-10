美副國務卿：對台灣自我防衛有承諾　不接受中國以武力改變現狀

▲ 共機擾台規模破紀錄,引起國際社會關注台海局勢。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

美國副國務卿麥肯伊今天在國會表示,美國對台灣自我防衛有承諾,美方聯合他國政府清楚對外表明,中國脅迫台灣或試圖以武力改變現狀,都不會被美方及國際社會接受。

中華民國國防部27日表示,今年以來中共軍機對台灣西南防空識別區(ADIZ)侵擾已超過680架次,其中10月1至4日多達149架次,兩岸軍事對峙短期難緩解,未來台灣所承受軍事壓力更較以往為重。

美國共和黨籍參議員羅姆尼(Mitt Romney)今天在參議院外交委員會一場聽證會上關切中國對台野心,他詢問列席作證的主管「管理與資源」副國務卿麥肯伊(Brian McKeon),國務院如何能確保中國了解武力犯台的後果。

China's militant ambition toward Taiwan should concern free nations around the world–it jeopardizes Taiwan's freedom and poses a significant threat to global order. We must make it clear to the CCP: take kinetic action against the people of Taiwan and there will be consequences. pic.twitter.com/bhjVTEBQUT