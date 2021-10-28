蔡英文發問：習近平要全世界聽他的？　CNN專訪坦言中國威脅加大

▲ 蔡英文相信，兩岸仍有機會和平共處。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪，談論台海及國際情勢，隔空向中國國家主席習近平問道，他希望佔據主導地位，要所有人都聽他的、聽中國的嗎？蔡英文也坦言，中國對台威脅「每天都在增加」，但仍相信兩岸有可能坐下來討論彼此之間的分歧，以求和平共處。

CNN於27日刊出的報導指出，蔡總統任期正好碰上中國信心增加，習近平更被指為中國數十年來最強大的領導人，自2017年第二任期以來，已經開始改變中國在全球的地位，軍力更加強大且精銳。他的外交政策目標也促使外交部內部出現極端民族主義的外交官——戰狼，在極具爭議及敏感性的議題上，堅決捍衛中國立場。

蔡英文說明，她了解到台灣島上來自鄰居的威脅與日俱增，「（中國）更有野心，更加擴張主義，因此過去他們可以接受的事情現在可能變得無法接受了。」

但蔡英文相信，儘管政治體制存在差異，二個政府仍可和平共處，「如果我們能坐下來討論我們的分歧，並嘗試找出方法，讓我們可以和平相處呢？我認為這是我們的人民、中國人民和整個地區的人民所期待的。」

她表示，中國共產黨決定該與地區及世界建立何種關係的時刻即將到來，也隔空拋出疑問，「習近平想要和所有地區或世界成員維持和平關係嗎？還是想要成為主導者，要所有人都聽他的、聽中國的？」

CNN指出，儘管中國在習近平統治下走向專制，蔡英文仍未放棄對中國民主的希望。她說明，「民主有時是紛亂的，混亂且充滿抗爭，但最後你會找到最好的治理方式、建立社會秩序的方式，讓人們能夠和平共處。」

距離2024年卸任，蔡英文的任期僅剩2年半，但她還有許多待完成的工作，首要任務便是將台灣與世界連結，以對抗任何企圖分化台灣的政府，希望能成為大眾心中「使大家更加團結」的領導人，「我希望他們能夠記得我是個盡最大努力保護這塊土地的人，讓這個地方更安全、更有彈性。」

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