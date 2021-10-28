美國發行首本「X性別」護照　性別平權再寫新里程碑

▲美國27日宣布已發行第一本以「X」來標識性別的護照。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務院27日宣布發行第一本非二元性別護照，即在護照的性別欄上以「X」代表未指定性別，而非傳統的男性或女性，以示對性別認同超越傳統男女二元分立的尊重。國務院指出，美國也將於明年初，在美國護照與海外美國公民出生證明的性別欄增加「X」選項。

綜合CNN與法新社報導，繼加拿大、澳洲、紐西蘭等國為護照的性別欄提供「X」或「其他」的選項後，美國國務院也打破傳統男女性別的疆界，於27日宣布發行了第一本帶有「X」性別標記的護照。過去，美國人若想把護照性別改為與出生證明或其他文件不同的選項時，必須出示醫生證明才可達成，不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月承諾，將處理這項議題。

▲國務院指出，美國也將於2022年在美國護照與海外美國公民出生證明的性別欄增加「X」選項。（圖／達志影像／美聯社）

國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，「正如國務卿6月所宣布的一樣，國務院正在積極處理為美國護照及海外美國公民出生證明增加『X』性別選項；我想藉由發行這本護照的機會，重申國務院承諾促進所有人的自由、尊嚴和平等，包括LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）族群。」

普萊斯也透露，該部門將在2022年初完系統和表格更新後，為普通的護照申請人也提供「X」選項，海外美國公民在申請出生證明時也將受惠於此政策。美國目前已有至少20州對州文件進行了類似修改。

路透社指出，儘管當局並未透露「X」性別標記護照持有人的身份，不過住在科羅拉多州的「非二元性別認同雙性人」茲伊姆（Dana Zzyym）表示，他已收到這本性別包容的護照。63歲的茲伊姆在出生時身體性別特徵模糊，因此一直被當成男童養大，並接受了數次手術，他在取得護照後表示，「我花了6年才終於取得這本精確的護照，這是一種解放」。

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