睡眠不足恐患癡呆！感冒風險多2倍　醫親曝「午睡最適當時長」

▲專家提醒，睡眠不足易以發阿茲海默症或癡呆症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國哈佛大學醫學院睡眠醫學講師、睡眠專家羅賓斯（Rebecca Robbins）表示，人類的大腦經過一整天的運作後會產生毒素，但如果睡眠不足，沒有經過良好的休息，累積的毒素恐會造成神經認知率退，大幅提高罹患阿茲海默症與癡呆症的機率。不僅如此，她還分享了最完美的午休時長，一旦超過這個時間，反而是不健康的睡眠習慣。

睡眠專家羅賓斯先前曾提到，「倒頭就睡」看似是沒有失眠困擾的健康狀態，但其實這反而代表睡眠不足。她表示，真正健康的人大約需要花費15分鐘來入睡。她24日接受《每日電訊報》採訪時再度談到睡眠不足的問題，羅賓斯認為，睡眠不足會導致大腦中的毒素不斷累積，進而造成神經認知衰退，引發阿茲海默症或是癡呆症。

▲維持規律的睡眠時間能降低睡眠障礙的風險。（圖／取自免費圖庫pexels）



羅賓斯也提到，睡眠不足的人罹患感冒與流感的風險比「睡飽的人」還要高出2倍以上。如果是有睡眠障礙的人，則可以嘗試制定規律的就寢時間，以提高睡眠品質。她解釋道，如果睡眠時間與前一天出現超過1個小時的變化，那大腦就會釋放訊號告知身體正在移動至「新的時區」，隔日就更容易出現睡眠障礙。

羅賓斯提醒，睡前最好不要玩手機，可以嘗試透過冥想放空幫助入睡。如果睡到一半醒來無法重新入睡，最好不要輾轉難眠或是起身看手機，可以稍微離開床，坐在椅子或地板上冥想。

另一方面，她說，攝氏18度的涼爽空間更能助於入眠，而白天短暫的午睡也能提供人們健康的睡眠，但是最好不要睡太多，盡量維持在20分鐘以內，除非前一晚真的睡不好需要補眠，那就可以延長到90分鐘。

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