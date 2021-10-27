日本累計贈送420.4萬劑疫苗　游錫堃：台日邦誼更加穩固

▲立法院長游錫堃感謝日本六度贈送台灣30萬劑AZ疫苗。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日表示，日本政府提供第6批的30萬劑AZ疫苗於在上午運抵桃園機場，立法院長游錫堃則說，日本總計捐贈台灣420.4萬劑疫苗，數量之大是所有國際民主夥伴之冠，他由衷地表達深深的感謝，相信台日邦誼也更加堅定穩固。

日本外務大臣茂木敏充26日宣布，追加提供阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎疫苗給台灣，總計約30萬劑，而這批疫苗也在今天上午運抵桃園機場，日本至今已6度提供AZ疫苗給台灣，前5次共約390.4萬劑。

游錫堃27日下午在臉書表示，日本自今年6月至今持續捐贈台灣疫苗，加上今天第六度捐贈的30萬劑，總計420.4萬劑，捐贈次數之多，數量之大是所有國際民主夥伴之冠，在此由衷表達深深的感謝。

游錫堃認為，這些疫苗猶如台灣抗疫的強心劑，讓一度處在疫情陰霾之下的台灣能撥雲見日，也得以為台灣爭取到自訂疫苗陸續到貨的時間，到如今能力拚年底第二劑疫苗覆蓋率達六成。

游錫堃說，台日相互扶持漸脫困境，感動了許多台灣人，此次日本第六度贈送疫苗，「六」在台灣社會中象徵吉祥順利，相信未來只會朝向更美好的方向發展，台日邦誼也更加堅定穩固，感謝日本。