投資小雞代養賺利差吸金　他砸700萬一場空！曝全台都有人受騙

▲屏東警分局受理投資小雞賺利差詐騙案 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子涉嫌以飼養小雞賺差價方法，一隻小雞養三周賺2至5元，吸引民眾投資，後來以飼料漲價及小雞生病等為由延遲給付利潤，最後避不見面，陳姓被害人因此向屏東警方報案；警方表示，已受理兩件類似個案，將傳訊黃男到案說明，依法偵辦。

被害人向警方報案說，2年前經由友人介紹認識黃男，他自稱家族養小雞，一隻小雞一般賣20元，經由投資，飼養約3周後再轉賣，一隻有2元至5元價差，遊說他投資。開始，他小額投資，第一批養了約3周後，拿回10萬本金並賺了1萬多元的利潤，認為是項不錯投資，加碼再找另一位友人投資，先後共投資7百萬元。

但從2020年9月間起，對方就以雞生病、飼料漲價、小雞漲價等理由，延誤交付本金與利潤，經投資人催討，對方就簽發本票取信投資人；他手上還有400多萬元本票；到對方萬巒鄉住處及高雄市路竹飼養地點都找不到人，研判對方蓄意詐騙，向警方報案討回公道。

被害人向警方表示，據他了解，北中南都有受害者，其中新北市還有人投資200多萬元。警方表示，被害人被騙金額250萬元，還有一名被害人也被騙100多多萬元，警方受理後已展開偵辦。