1萬→1.5萬！動物園10／30起放寬人數上限　開放「全園區飲食」

▲台北市立動物園。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，台北市教育局27日表示，考量疫情趨於穩定，且全國第1劑疫苗施打覆蓋率持續上升，為兼顧防疫與民眾的生活品質，北市府決定再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，讓市民可以盡情享受社教及育樂服務。

北市教育局27日指出，本階段解封措施為10月30日起，主要是再度放寬容留人數上限，並新增開放部分場地租借和使用、調整設施及場館清消頻率。

針對放寬容留人數上限部分，教育局表示，10月30日起，動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1萬5000人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人；青少年發展處提前自即日起，3樓台北演藝廳由80人調整場館容留人數上限330人、5樓流行廣場由80人恢復原始場館容留人數上限200人。

開放場地租借及使用部分，教育局提及，動物園新增開放教育中心演講廳供租借使用，並提醒申請單位應依防疫規定辦理；另動物園開放全園區內飲食，但除了飲食之外，仍須全程配戴口罩。兒童新樂園開放美食街以外之室、內外區域用餐，但不特定對象應維持社交距離或使用具有隔板座位飲食。

最後，北市教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，共同嚴守社區防線。未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，逐步放寬管制，以期市民重回正常生活。