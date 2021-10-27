飼料成分價格較去年同期上漲37.8%　畜牧業者要農委會提解方

▲民進黨立委賴惠員。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴惠員27日指出，新冠肺炎疫情之下，通膨與物價蠢蠢欲動，根據中央畜產會的統計，飼料主成分玉米、黃豆價格與去年同期比較，分別增加37.8%、27.91%，品牌飼料則漲價8%至19%不等，希望農委會提出協助措施，幫助中小型業者度過難關。

賴惠員27日發布新聞稿表示，新冠肺炎疫情之下，先是缺工、缺櫃、塞港，導致運費增加，貨物運送時間拉長，接著國際原物料飆漲，油價也漲，通膨與物價蠢蠢欲動，這一波不只是國內大企業受到影響，國內百工百業也受到不小衝擊。

賴惠員指出，選區內的畜牧業者因為受到原物料飆漲影響，根據中央畜產會的統計，飼料主成分玉米、黃豆價格與去年同期比較，分別增加37.8%、27.91%，品牌飼料則漲價8%至19%不等，中小型業者面對這個狀況紛紛陳情，希望政府可以提出協助措施幫忙度過難關。

賴惠員26日邀集財政部、經濟部與農委會召開「研擬因應國際原物料飆漲對我國畜牧業衝擊協助措施」座談會，為因應經濟特殊情況，對進口小麥、大麥、玉米或黃豆應徵之營業稅，有無可能機動調整的可能。

各部會在會中均表示，行政院穩定物價小組正密切注意近期物價波動，並要求相關部會每日回報，倘若有特殊狀況，將會立即啟動因應措施。

財政部說明，過去曾有5次調降營業稅情況，此措施為期3年3個月，是為因應國際金融風暴與玉米期貨價格高漲的執行方案，但這次恐怕還要持續監控價格狀況。

農委會說，目前大宗物資如黃豆、小麥、玉米、大麥等，每天都會監測價格與碼頭倉儲存貨、船期訂單，估計至2022年2月供貨無虞，去年受到疫情影響，原物料價格雖然趨勢向上，國際走勢因原產地產量沒有減量，價格已呈現緩步下降中，還需要觀察一段時間。

為此，賴惠員要求農委會應有因應措施，因規模大企業比較能調節目前特殊狀況，以彌補原物料上漲損失，甚至能夠資助小戶及小農，但規模小畜牧業者承受一定資金風險，若畜牧業原物料價格持續上漲，將導致惡性循環，最終仍反映在消費端。

對此，農委會則允諾，將持續密切注意原物料價格與國內存量，若有異常，將啟動搗碎糙米專案或其他協助方案，以協助畜牧業者渡過難關。