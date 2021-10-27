快訊／農遊券第3波獎號出爐！　這次有「2組」幸運兒爽獲888元

▲農遊券第3波抽籤。（圖／翻攝農委會直播）



記者許展溢／台北報導

登記想要農遊券人數截至最新數字有超過1180萬人，今（27日）上午10點30分進行第3抽，獎號出爐，身分證尾數60、75的幸運兒可獲每張面額888元，並到全台3000個據點使用，中籤者今下午5點記得留意手機簡訊將會收到通知，領券時間為星期六(10/30)上午9點後。

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▲農遊券第3波抽籤。（圖／翻攝農委會直播）

中籤的幸運兒要注意，水保局提醒，農遊券只能透過APP領取並使用，10月25日已開放下載「農遊券APP」，依照簡訊指示輸入帳號、密碼登入成為農遊券會員，登入成功系統將自動入券至票夾。若已註冊成為會員者，則請先更新農遊券APP，並直接以原密碼登入，登入成功系統將自動入券至票夾。

不過，水保局主秘陳重光提到，前2週中籤者已可至APP領取，但今天中獎者因「資料匯入」因素，要等到10月30日星期六上午9點後才能領券，截至目前已有18萬人領取。

另外，農委會說明，10月29日前農遊券仍開放申請登記，11月3日最後一次抽出幸運得主，有興趣的民眾可至五倍券官網勾選參加農遊券抽籤。即日起民眾也可持5倍券或現金至農遊券合作業者處消費，單筆消費滿1000元，登錄發票或紙本五倍券等資訊，就有機會再抽第二階段農遊券，以及農委會加碼推出的農村好禮週週抽活動。