開放國門3大標準！學者揭2條件「入境免隔離或縮短居檢」

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開放國門3大標準！陳秀熙揭2條件「入境免隔離或縮短居檢」

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣邊境管制仍屬最嚴格的紅色階段。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

全世界疫苗覆蓋率增加，邊境管制也逐漸走向開放，與病毒共存，但台灣仍屬最嚴格「紅色警戒」。台大公衛學者陳秀熙認為，其實可以入境風險分層的方式，並視該國的疫苗施打狀況，區分入境檢疫措施，如目前疫情仍高的英國，即便疫苗施打率也高，但建議從該國入境國內的旅客，還是要以集中檢疫策略防堵病毒進入。

陳秀熙以全球疫苗平均覆蓋率40%為分隔線，與確診發生率分成「極高、高、中、低、極低」風險國。他指出，疫苗施打率低於40%、確診個案多的極高風險國家，不僅造成人民生命損傷、還有醫療量能也背負極大壓力，而目前全世界正從這樣的情況，慢慢走向「疫苗施打率高、確診個案少」的極低風險國，顯示疫苗真正發揮效用，但其中NPI策略加入施行的影響，仍要持續關注。

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▲▼陳秀熙說明，入境國家的風險分層方式。（圖／翻攝自《新冠肺炎科學防疫園地》直播）

▲陳秀熙說明，入境國家的風險分層方式。（圖／翻攝自《新冠肺炎科學防疫園地》直播）

不過「確診個案少、疫苗覆蓋低」的極低風險國，陳秀熙指出，台灣正是屬於這類別，這些國家要留意的問題在於，假設NPI措施稍有鬆綁，疫情就會受影響。至於在疫苗施打高、確診個案多的部分，他提醒，這些國家容易疫情再起，最重要的原因就是突破性感染和產生病毒變異的機率相對高。

對於入境國家的管制，陳秀熙指出，不管疫苗施打率高或低國家，只要列在中高風險，或是低風險但疫苗完整施打率低於40%，入境後建議依現行規定「集中檢疫14天」，如：美國、英國及德國等。至於低或極低風險國，他認為，必須分為2情況，屬低風險但疫苗施打率高，另外則是極低風險，疫苗施打率也低的國家，可採行「居家隔離」的措施。

最低風險國家仍須分為3種狀態，陳秀熙說，主要視「疫苗施打率」來檢視入境的隔離天數。他說明，疫苗「施打率超過70%」、疫情也極低的國家，可考慮採取「綠色通行證」，不需要再居家隔離或集中檢疫；而「施打率介於40-70%」國家，加上疫情極低的條件，採細部調整檢疫時間；但「疫苗施打率40%以下」，即便疫情風險極低，但為防隱性感染者，建議還是要居家隔離14天作為對策。

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