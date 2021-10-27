議員提名有雜音　黨代表爆柯文哲「1週管黨2小時」：被老藍男哄騙

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨議員提名有雜音　黨代表爆柯文哲「1週管黨2小時」：被老藍男哄騙

▲▼台灣玉山科技協會「二十同心再創卓越」周年慶祝大會暨論壇10/26舉行。下午第三場以智慧城市為題，由和碩聯合董座童子賢、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨議員提名爆雜音，黨代表爆料柯文哲「1週只管黨2小時」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著時序進入年尾，2022年地方選舉即將進入倒數1年階段。而就在民眾黨啟動布局的同時，2018年曾代表黨參選立委的黨代表朱哲成，27日卻在臉書重擊開砲，直言現在的民眾黨又老又藍，「民眾黨高層左看右看都是藍的，還是排不上號那種藍」，一群從來沒有支持過柯文哲的老藍男在寄生柯文哲；民眾黨已變成投機政客中繼站。

朱哲成說，如今的民眾黨幾乎沒有本土派甚至親綠的象徵性人物了，取而代之的，是被稱之為「藍白合」、「小藍」、「柯韓粉」，上述詞彙在2018台北市長選舉時普遍不被接受，但到了現在，卻讓很多人深有同感，這確實是民眾黨自己的作為造成的社會認知。

民眾黨這兩年大量吸收國民黨棄將，像是謝立功、黃文財、胡文琦等人，皆是在國民黨沒有位置，過去沒有表現，更從未支持過柯文哲。2019年民眾黨沒有資源的時候，他們視而不見，時隔一年有了席次跟補助款之後，突然大澈大悟。

「這非常明顯，多數人都看出民眾黨已經變成投機政客的中繼站，有些人說他們不是為了利益，我是不知道怎麼說服自己的。」朱哲成表示，從中央衍伸至地方，許多縣市黨部也是前國民黨人士把持，之前中央公布各地主委人選時，媒體曾報導過民眾黨是小藍，黨部還發聲明反駁說「加入民眾黨就是白」。

民眾黨「高層」左看右看都是藍的，還是排不上號那種藍。一群從來沒有支持過柯文哲的老藍男，大量湧入民眾黨號稱響應新政治，掌握了錢和權卻沒有作為，無論如何說自己是白色力量，都很沒有說服力，這種滑稽也造成大量支持者失望及出走。

朱哲成說，兩年前民眾黨剛創黨時徵召的18位立委參選人，有半數是綠營出身，具本土意識，選舉結束後政黨內部重整，被藍營人士把持，劣幣逐良幣的結果，現在有哪一個「長官」或是「高層」是綠營或是本土派出身？

「顯而易見，民眾黨的決策思維在2019跟2020年有著天差地遠的不同。」朱哲成指出，當時出自偏綠屬性的高層因府黨分離、內部鬥爭等因素早早離開黨務系統，取而代之的就是新一批的老藍男，然而最奇妙的是沒人知道這些人怎麼變成決策層的。

現在國民黨勢力早就從中央蔓延到地方，主委不需要經過任何民主機制下被任命，而人選又一片藍，自然地方黨部的幹部都是國民黨的徒子徒孫，這些人也會是2022的議員參選人。

朱哲成表示，目前民眾黨的初選已經有許多參選人質疑，各縣市的遊戲規則不盡相同，放眼世界也只有國民黨是類似的作法。而主委可以隻手遮天，想排除誰就排除誰，想指派誰就是誰了，這種人治情形下，「老藍男自然只會推薦國民黨二軍」。

「以我目前所知的，民眾黨2022議員參選人在許多縣市會有2名以上是從國民黨投靠的，而這個數字還會看柯文哲的聲勢繼續增加。」朱哲成說，現在投靠的咖，多數實力不足，真正有實力的國民黨地方人士還在觀望藍白之間的消長，如果柯文哲行情上漲，他們就會變成「白色力量」了。

朱哲成指出，聽說下周就要「黑箱」通過2022議員參選人名單了，他知道柯文哲不認識名單上多數的人，但只要黨內老藍男哄哄騙騙，跟柯說各地的名單都經過充分「協調」，大家都很滿意，就會通過了。

他強調，老實說，他不太在意民眾黨明年會有哪些議員，幾十席的名額是張三還是李四，那對台灣政治版圖牽動有限，真正有影響的，是柯文哲拉起那些「白色力量」的手時，期待新政治的人們將作何感想？

他透露，柯市長親口跟他說，柯一周只花2個小時在管黨，真的對黨務不太了解。最近甚至連各地黨部透過海選大量吸收二線國民黨地方人士，柯也是後來才知道，儘管柯反對海選，那又怎麼樣呢？

最後朱哲成說，國民黨人的宮廷文化就是陽奉陰違，最終柯的意志不會是黨的意志，黨的意志也不會是柯的意志，「我這輩子最討厭的東西，蚊子、蟑螂、國民黨，要我拉起國民黨的手給予支持，給我再多好處都不做」，本土派就是本土派，跟親中勢力無法並肩。

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