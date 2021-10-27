台北「熊好券」預算今有望通過　何時抽獎？柯文哲：越快越好！

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府推出的「熊好券」因違背預算審查程序，5億預算墊付案被台北市議會暫擱，抽獎從原定的10月8日不斷延期，最快預計10月27日才能通過。台北市長柯文哲27日中午赴台北市議會拜會新黨黨團，新黨黨團召集人潘懷宗表示，下午二讀預算審議，會支持因應新冠疫情的各項墊付預算。

柯文哲27日赴台北市議會拜會新黨黨團，潘懷宗指出，台北市議會將在下午二讀110年台北市第二次追加減總預算，柯文哲選擇在二讀前夕敏感時刻前來拜會，是應了古人所說《無事不登三寶殿》的諺語。

潘懷宗提及，相信大家都已經知道，中央發下5倍振興卷後，台北市配合加碼的熊好卷預算，在各委員會一讀審議時，遭遇到不尊重預算程序的質詢，甚至有甩鍋市議會的嫌疑，要求市府發函說明並向議會致歉。

潘懷宗表示，新黨每位議員均已詳閱府方道歉說明函，再加上柯文哲親自登門爭取後，基於照顧市民、振興經濟，是府會雙方共同的心願，因此新黨黨團決議在下午二讀的預算審議，表態支持因應新冠疫情的各項墊付預算，以及後續振興和補助的預算。但仍會嚴格監督後續執行情形，以為往後預算審查監督的參考與重點。

會後，針對是否有信心通過熊好券預算？柯文哲回應，期望議會能通過，因為大家嗷嗷待哺，如果沒通過「那就慘了。」

至於如果熊好券預算通過，北市府打算何時抽獎？柯文哲認為，一個政策要推行，需要先有廣告，倘若通過後會趕快替廣告排時間，不過「越快越好。」